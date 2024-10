GUERRA FUTURA. Leonardo lancia il sistema BriteCloud

All’Annual Meeting and Exposition dell’Associazione dell’Esercito degli Stati Uniti, Ausa, a Washington, il 14 ottobre scorso, l’azienda italiana Leonardo ha presentato il suo nuovo sistema di disturbo elettronico chiamato “BriteStorm”.

Questa novità, basata sulla tecnologia della radiofrequenza digitale, Dfrm, è stata progettata per sopprimere le difese aeree nemiche. Tra le sue caratteristiche spicca il suo design piccolo e compatto. La sua versione standard include un’antenna specifica per la piattaforma, moduli di trasmissione e ricezione e il generatore tecnico in miniatura di Leonardo, che ne facilitano l’integrazione, riporta ZM.

Tra le sue capacità, infatti, il cargo può volare davanti alle forze aeree nemiche a bordo di veicoli aerei senza pilota, ed è anche dotato di “stand-in jamming” (interferenza in attesa). Questa capacità di guerra elettronica aviotrasportata opera “schierata davanti alla forza principale, per fornire jammer ad alta potenza contro un ampio spettro di minacce ”.

Inoltre, BriteStorm consentirebbe alle forze di operare dalle profondità del territorio nemico, comprese le aree sorvegliate dai sistemi di difesa aerea integrati, poiché degraderebbe il sistema, ridurrebbe la sua capacità di rilevare e agganciare altre piattaforme e proteggere le forze alleate. e faciliterebbe la tua missione.

Da notare che nelle sue contromisure viene utilizzata la tecnologia della memoria digitale di cui è dotata la carica, anch’essa sviluppata dall’azienda Leonardo. Il cosiddetto “BriteCloud” opera per interrompere i sistemi di guida radar dei missili ed è, finora, l’unico che si è dimostrato efficace nei test reali. D’altra parte, BriteStorm è stato creato per confondere e sopprimere i radar di sorveglianza terrestre, impedendo al nemico di localizzare e attaccare le forze amiche.

Il nuovo sistema di disturbo è già stato testato con successo in volo in collaborazione con il Royal Air Force Rapid Capabilities Office per testare la sua abilità nell’acquisizione di carichi utili. Ciò ha permesso di chiarire che i suoi effetti, a seconda della situazione, vanno dal bombardamento del sistema nemico con rumore elettronico a tecniche più sofisticate come la creazione di decine di firme di aerei da combattimento “fantasma” realistici, confondendo e distraendo il nemico.

Luigi Medici

