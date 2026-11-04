GUERRA FUTURA. L’anello debole è il freddo: perché le banche del sangue e i supermercati francesi sono stati colpiti dallo stesso attacco

L’attacco avvenuto in Francia non è un attacco alle banche del sangue. È un attacco alla catena del freddo. E le banche del sangue sono solo le ultime vittime.

Tra la notte di domenica 1 e lunedì 2 novembre, tre siti dell’Établissement Français du Sang (EFS) – il servizio nazionale sangue francese – hanno visto i loro sistemi di refrigerazione manomessi da remoto. Temperature di stoccaggio del plasma che normalmente sono a -30°C sono state programmate per salire a 110°C. Lo ha confermato EFS stesso e il Ministero della Salute francese il 4 novembre: “Diverse strutture regionali dell’Etablissement français du sang (l’ente francese per il sangue) sono state interessate da un incidente di sicurezza informatica che ha colpito alcuni sistemi di monitoraggio e controllo delle celle frigorifere”.

Solo un tecnico di turno, notando l’anomalia, ha evitato la distruzione del plasma. “Nessun emoderivato è stato compromesso” dice EFS, ma l’intento era chiaro: distruggere scorte critiche senza toccare un computer dell’ospedale.

Ed è esattamente lo stesso modus operandi che ha colpito i supermercati europei nella stessa identica notte.

Nella stessa finestra, tra l’1 e il 2 novembre, più di 100 negozi in Belgio, Svezia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi ed Estonia hanno visto i loro frigoriferi scaldarsi a 50°C.

Catene come Carrefour e Delhaize in Belgio, ICA e Coop in Svezia. Una replica di quello che era già successo l’11-12 ottobre in Francia, quando 700 supermercati tra Intermarché, Carrefour, Leclerc e Monoprix furono portati in defrost continuo. A cui si aggiunse anche l’Italia

Il punto di contatto è tecnico e lo ha certificato l’agenzia francese CERT-FR. L’allerta CERTFR-2026-ALE-012 elenca i bersagli: controller Danfoss AK-SM e AK-SC, Copeland XWEB e Dixell XWEB, e i dashboard web StoreView. Sono i supervisori che gestiscono automaticamente la refrigerazione in supermercati, magazzini, celle frigorifere farmaceutiche e, appunto, banche del sangue.

I ricercatori di Claroty Team82 avevano già documentato il 9 agosto tre vulnerabilità nella piattaforma Danfoss AK-SM 800A, tra cui un “code-of-the-day” authentication bypass. Ma l’attacco non ha nemmeno bisogno di una zero-day sofisticata: “L’accesso iniziale non è legato a una specifica CVE… Gli elementi raccolti indicano vulnerabilità di base: server web raggiungibili su Internet, credenziali predefinite di fabbrica o comunque banali.”.

In altre parole: queste centraline sono esposte su Internet con password di fabbrica.

La cronologia lo dimostra: 11-12 ottobre: prima ondata, Francia, 400+ negozi forzati in defrost continuo a 50°C; 1-2 novembre: seconda ondata, sette paesi europei + tre banche del sangue francesi. Stessa piattaforma, stesso orario notturno quando i negozi sono senza personale.

Come ha scritto Reuters il 4 novembre: “Il secondo attacco informatico in tre settimane ha colpito i sistemi di refrigerazione… Sono state prese di mira anche tre banche del sangue in Francia”.

Perché è l’anello debole dell’UE? Perché la stessa piattaforma Danfoss/Copeland è lo standard de facto della grande distribuzione e della logistica farmaceutica europea. Un unico fornitore danese che controlla migliaia di celle. Non serve ransomware, non serve cifrare dati: basta usare una funzione legittima – cambia setpoint, avvia sbrinamento – per trasformare un frigo in un forno.

EFS ha detto che l’attacco è arrivato tramite il suo fornitore di manutenzione Coolworld. È la supply chain: colpisci il manutentore, colpisci 3 ospedali e 700 supermercati con lo stesso click.

Finché l’ UE tratterà questi controller OT come “semplici frigoriferi” e non come infrastruttura critica interconnessa, la prossima ondata non colpirà solo yogurt e plasma. Potrebbe colpire vaccini, carne, farmaci. Il freddo è l’unico sistema che non può permettersi di andare offline. Ed è l’unico che è ancora online senza protezione.

Maddalena Ingroia

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