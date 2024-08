GUERRA FUTURA. La strategia nucleare USA punta oggi su Pechino 

Gli Stati Uniti hanno aggiornato la strategia nucleare per affrontare il crescente arsenale cinese e la sua potenziale collaborazione con la Russia e altri paesi.

Stando al New York Times, la “Nuclear Employment Guidance”, in genere rivista ogni quattro anni, è accessibile solo a un gruppo ad hoc di funzionari dell’Amministrazione a causa della sua natura sensibile e non ne esisterebbero copie elettroniche. Nemmeno i membri del Congresso hanno pieno accesso alle linee guida, che descrivono in dettaglio la risposta degli Stati Uniti in caso di attacco nucleare.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato il piano rivisto a marzo 2024, secondo il NYT.

Per la prima volta, il documento menziona esplicitamente strategie di deterrenza mirate “all’arsenale nucleare in rapida espansione della Cina”, e affronta anche il potenziale di attacchi coordinati che coinvolgono Cina, Russia, Corea del Nord e Iran.

La notizia non era di per sé nuova: a giugno, Pranay Vaddi, direttore del National Security Council, aveva dichiarato che, alla luce delle “realtà di una nuova era nucleare”, Biden aveva ampliato la politica per affrontare le minacce poste da questi paesi. Inoltre, Washington stava valutando di espandere il suo arsenale per contrastare le capacità offensive dei suoi avversari, aveva detto Vaddi.

La Casa Bianca ha commentato il NYT dicendo che la revisione della Nuclear Employment Guidance “non è in alcun modo segreta (…) non è una risposta a nessuna singola entità, paese o minaccia”.

L’Arms Control Association ha affermato di aver compreso che la strategia e la posizione delle armi nucleari degli Stati Uniti sono rimaste le stesse descritte nella Nuclear Posture Review del 2022 dell’Amministrazione e che non c’è stato alcun riorientamento dalla Russia alla Cina, riporta Reuters.

Pechino ha dichiarato il 21 agosto di essere “seriamente preoccupata” dalla notizia del riorientamento degli Usa della loro strategia nucleare dalla Russia alla Cina per gestire l’accumulo di armi nucleari da parte di Pechino, riporta VoA.

“La Cina è seriamente preoccupata per il rapporto in questione e i fatti hanno pienamente dimostrato che gli Stati Uniti hanno costantemente fomentato la cosiddetta teoria della minaccia nucleare cinese negli ultimi anni”, ha affermato il portavoce del ministero degli esteri cinese Mao Ning.

Per decenni, la politica nucleare degli Stati Uniti si è concentrata principalmente sulla Russia, l’unico altro paese con capacità di armi nucleari comparabili.

Tuttavia, i funzionari statunitensi hanno sempre più avvertito che l’accumulo nucleare della Cina sotto il presidente Xi Jinping sta procedendo più velocemente di quanto previsto in precedenza.

In un documento non classificato pubblicato alla fine dell’anno scorso, il Pentagono ha stimato che l’esercito cinese aveva più di 500 testate operative nel suo arsenale e ne avrà più di 1.000 entro il 2030.

Una capacità paragonabile agli Stati Uniti, che possiedono una riserva nucleare di circa 3.700 testate attive, secondo le stime compilate dall’Arms Control Association.

La Russia ha circa 4.380 testate nucleari, di cui circa 1.550 su sistemi di lancio strategici, secondo le stesse stime. A giugno 2024, lo Stockholm International Peace Research Institute ha riferito che la Cina aveva aumentato il suo arsenale nucleare di 90 testate, portando il totale a 500 a gennaio.

Il rapporto SIPRI ha anche previsto che il numero totale di missili balistici intercontinentali della Cina, attualmente circa 238, potrebbe superare gli 800 degli Stati Uniti o i 1.244 della Russia entro il prossimo decennio.

Antonio Albanese

