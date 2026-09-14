GUERRA FUTURA. La sottile linea rossa etica che i droni semiautonomi d’oggi oltrepassano in Africa

“Il 25 agosto 2026, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres e la Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) Mirjana Spoljaric hanno lanciato un appello congiunto che avrebbe dovuto allarmare i decisori politici africani più di chiunque altro. Ribadendo un monito già espresso tre anni prima, hanno avvertito che l’umanità è “pericolosamente vicina a oltrepassare una linea rossa morale”: il punto in cui le macchine selezionano e uccidono autonomamente esseri umani. Hanno sostenuto che gli Stati devono andare oltre le discussioni graduali e adottare uno strumento giuridicamente vincolante per limitare le armi autonome, prima che i diplomatici impegnati nella Convenzione ONU su certe armi convenzionali perdano il mandato per farlo”, così riporta Defence Web.

Il grido d’allarme ONU vale a maggior ragionier il Continente Nero: l’Africa. Dalla fine del 2025, la regione settentrionale etiope del Tigray vive di fatto in uno stato di guerra, nonostante l’Accordo di Pretoria del 2022, volto a porre fine alla devastante guerra precedente. Controversie legate al disarmo incompleto, dispute territoriali lungo il confine con l’Amhara e tensioni politiche interne al Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF) hanno riacceso le ostilità tra le forze federali e gli attori tigrini.

Nell’agosto 2026, il TPLF ha accusato l’esercito etiope di aver lanciato attacchi con droni nei pressi di Merewa, nel Tigray meridionale, denunciando vittime tra i propri combattenti e danni a una scuola. Si è trattato di uno dei numerosi attacchi con droni associati alla ripresa delle tensioni dall’inizio dell’anno, proseguendo una dinamica di guerra aerea che risale al conflitto del 2020-2022. Ciò che distingue questo conflitto dalle precedenti guerre africane è l’estrema varietà e la crescente sofisticazione delle tecnologie aeree impiegate. Negli ultimi cinque anni, l’Etiopia ha acquisito droni da molteplici fornitori esteri, tra cui i sistemi turchi Bayraktar, le piattaforme cinesi Wing Loong, gli iraniani Mohajer-6 e, più recentemente, i droni russi da ricognizione e attacco Orion-E.

Nulla di quanto accade in teatro equivale ancora allo scenario del “robot killer” pienamente autonomo che domina i negoziati di Ginevra. Ma non è necessario che lo sia. Il pericolo più immediato è di natura incrementale: la sorveglianza automatizzata alimenta l’identificazione algoritmica dei bersagli, che a sua volta confluisce nella definizione delle priorità di ingaggio, fino a quando il ruolo dell’operatore umano si riduce gradualmente alla semplice approvazione di una raccomandazione della macchina, anziché all’esercizio di un giudizio autonomo. È così che si rischia di oltrepassare la linea rossa morale: non con un unico, drammatico salto tecnologico, ma attraverso la progressiva erosione di un controllo umano significativo.

Le obiezioni etiche alla delega di decisioni letali agli algoritmi si fondano su un requisito semplice ma impegnativo: il giudizio. Distinguere un combattente da un civile, riconoscere un atto di resa o tenere conto dello status di protezione di un combattente ferito sono azioni che richiedono una comprensione del contesto impossibile da replicare con affidabilità dagli attuali sistemi tecnologici, specialmente negli ambienti fluidi e complessi, caratterizzati dalla commistione tra civili e militari, tipici di molti conflitti africani.

Lo stesso Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo ha sostenuto che i sistemi d’arma capaci di selezionare e ingaggiare bersagli senza un significativo controllo umano sono politicamente inaccettabili e dovrebbero essere vietati categoricamente. Vi è poi la questione della responsabilità: si tratta del programmatore, del produttore, del fornitore, del comandante che ha autorizzato l’uso del sistema o dello Stato che lo ha schierato? Una responsabilità diffusa indebolisce l’effetto deterrente che la responsabilità giuridica dovrebbe garantire.

In Africa, esiste un problema più ampio a livello continentale. La maggior parte degli Stati africani non dispone né della capacità di ricerca interna né dell’infrastruttura normativa necessarie per valutare autonomamente i software, sempre più sofisticati, che governano i sistemi d’arma importati. Gli acquisti per la difesa in gran parte del continente comportano l’importazione di piattaforme finite da Turchia, Cina, Iran, Russia e altri paesi, spesso con margini limitati per verifiche algoritmiche o controlli tecnici indipendenti prima dell’impiego operativo.

Questa dipendenza tecnologica rischia di trasformare i campi di battaglia africani in veri e propri banchi di prova per tecnologie il cui comportamento potrebbe non essere pienamente compreso, nemmeno dagli Stati stessi.

I diplomatici ONU si sono riuniti nuovamente a Ginevra dal 31 agosto al 4 settembre 2026 per quella che potrebbe essere l’ultima sessione negoziale nell’ambito dell’attuale mandato del Gruppo di esperti governativi sulle armi autonome letali, istituito nel 2014. Guterres e Spoljaric hanno programmato il loro appello in modo da raggiungere i negoziatori prima dell’apertura della sessione.

La questione non è se le tecnologie autonome e semiautonome troveranno impiego nei conflitti africani: lo fanno già. Il vero interrogativo è se gli Stati africani parteciperanno alla definizione dei vincoli che regolano tali tecnologie o se si limiteranno a subirne le conseguenze.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/