GUERRA FUTURA. La Prima Guerra dell’IA

La Terza guerra del Golfo è stata anche definita “la prima guerra dell’IA”. Ma i recenti impieghi dell’intelligenza artificiale rappresentano, in realtà, l’ultimo tassello di una lunga storia di sviluppi tecnologici che privilegiano la velocità nella “catena di uccisione” militare. La velocità e la portata della guerra sono state notevolmente aumentate dall’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Ma questa necessità di velocità comporta seri rischi sia per i civili che per i militari impegnati in combattimento.

Le moderne operazioni militari producono e si basano su un’enorme quantità di informazioni. Queste includono intercettazioni telefoniche e di messaggi di testo, la sorveglianza SIGINT, nonché immagini satellitari e video provenienti da droni in volo. Possiamo considerare tutte queste informazioni come dati, e il problema è che ce ne sono troppi, riporta The Conversation.

Già nel 2010, l’Aeronautica Militare statunitense era preoccupata di essere “sommersa da sensori e annegata da dati”. Troppe ore di filmati e troppi analisti che esaminavano manualmente queste informazioni. I sistemi di intelligenza artificiale (IA) possono accelerare drasticamente l’analisi dell’intelligence militare.

Parte della spinta all’impiego di strumenti di intelligenza artificiale deriva dalla consapevolezza che il pensiero umano non può competere con la velocità di elaborazione consentita dai sistemi di IA. La strategia del Dipartimento della Difesa statunitense in materia di intelligenza artificiale afferma: “L’IA militare sarà una corsa contro il tempo per il prossimo futuro, e quindi la velocità è fondamentale… Dobbiamo accettare che i rischi di non muoversi abbastanza velocemente superano i rischi di un allineamento imperfetto”.

Sebbene l’uso preciso dell’intelligenza artificiale da parte degli Stati Uniti e di altri eserciti sia avvolto nel mistero, sono state rese pubbliche informazioni che evidenziano i rischi del suo impiego sulla popolazione civile.

A Gaza, secondo fonti dell’intelligence israeliana, i sistemi di intelligenza artificiale Lavender e Gospel sono stati programmati per accettare fino a 100 vittime civili (e occasionalmente anche di più) per un attacco contro un singolo presunto combattente di Hamas. Si stima che oltre 75.000 persone siano state uccise lì dal 7 ottobre 2023.

Il rischio è che l’intelligenza artificiale possa abbassare la soglia o il costo di un conflitto armato, poiché le persone nella revisione e nell’approvazione acritica dell’IA è sempre più passivo. L’integrazione dell’IA nelle catene di uccisione militari si intreccia con altri sviluppi allarmanti. Dopo anni di inazione, l’esercito statunitense ha impiegato più di un decennio per sviluppare un’infrastruttura volta a evitare vittime civili in guerra, ma questa è stata quasi completamente smantellata sotto l’amministrazione Trump.

Gli avvocati che forniscono consulenza all’esercito sulle operazioni di individuazione degli obiettivi, compresa la conformità al diritto internazionale e alle regole di ingaggio, sono stati messi da parte e licenziati.

Nel frattempo, dall’inizio della guerra in Iran, più di 1.200 civili sono stati uccisi, secondo il Ministero della Salute iraniano. Il 28 febbraio, l’esercito statunitense ha colpito una scuola elementare nel sud dell’Iran, uccidendo almeno 175 persone, la maggior parte delle quali bambini.

Il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, ha chiarito che l’obiettivo dell’esercito in Iran è “la massima letalità, non una blanda legalità. L’effetto violento, non la correttezza politica”.

Antonio Albanese

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