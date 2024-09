GUERRA FUTURA. In Libano si è aperta una nuova pagina del concetto bellico

L’attivazione di centinaia di cercapersone per uccidere o mutilare membri di Hezbollah ha sollevato preoccupazioni sulla catena di approvvigionamento militare del Regno Unito e sull’uso degli smartphone. Le menti dietro l’attacco a Hezbollah in Libano hanno portato il concetto di attacco chirurgico a un livello completamente nuovo.

Come riporta MercoPress, questo attacco ha creato un nuovo tipo di guerra in cui i dispositivi personali sono diventati granate nascoste nelle mani e nelle tasche dei loro utenti, con qualcun altro, o qualcos’altro, che leva la sicura e la fa esplodere. Ad oggi non si sa come e quando i dispositivi siano stati manomessi, copiati o distribuiti.

Hezbollah ha incolpato Israele, sebbene i funzionari israeliani abbiano finora rifiutato di commentare. Ma gli esperti affermano che questo attacco è un avvertimento alle Forze Armate di tutto il mondo per raddoppiare gli sforzi sulla sicurezza della linea di approvvigionamento, qualcosa che i militanti di Hezbollah e la loro struttura di comando apparentemente non sono riusciti a fare.

Il generale della riserva Chip Chapman, ex capo dell’unità antiterrorismo della Difesa britannica, ha dichiarato a BFBS Forces News: “Gli smartphone sono una forma di sorveglianza molto intima. Pertanto, in termini di sicurezza operativa, Hezbollah ha ritenuto che passare a un sistema più analogico avrebbe preservato la loro sicurezza operativa.

“Il difetto è che non hanno guardato al loro interno perché un cercapersone non può esplodere da solo, ovviamente. Un cercapersone è solo un cercapersone finché non ci aggiungi qualcosa (…) Quindi questo attacco dimostra che occorre guardare all’architettura della catena di fornitura se si vuole essere veramente al sicuro”, afferma Chapman.

Il generale Chapman ha poi affermato che si potrebbero imparare lezioni sulle regole relative ai dispositivi personali nelle forze armate britanniche. Ha affermato: “Ora abbiamo una generazione cresciuta con gli smartphone, una generazione legata a questo strumenti (…) Ci dà un altro avvertimento che ci sono vulnerabilità in tutti questi sistemi.

“Ora la vulnerabilità degli smartphone con le persone è più legata al targeting che puoi fare con l’esfiltrazione dei dati. Quindi una delle cose che vorrei vedere è un’applicazione spietata sia nell’esercizio che nelle operazioni della ‘politica di non usare smartphone o dispositivi’ (…) Perché anche solo un piccolo numero o un gruppo di smartphone in un’area può darti un’idea della concentrazione di un’unità e quindi un nemico potrebbe sfruttarlo per prenderti di mira”, afferma Chapman.

“A livello strategico, dobbiamo assolutamente capire chi sta fornendo la nostra catena di fornitura della nostra strategia di approvvigionamento e che non c’è hardware in questo che potrebbe essere sfruttato da un avversario”, ha detto Chapman. Gli ha risposto il Segretario alla Difesa britannico John Healey che ha fiducia nelle dotazioni delle Forze Armate: “In realtà quello che è successo sta ancora emergendo: circostanze uniche in Libano (…) Soprattutto, la mia preoccupazione come Segretario alla Difesa è il rischio di un’escalation in un conflitto più ampio e le ripercussioni che ha per le persone nella regione e oltre”, Healey a BFBS Forces News.

Le comunicazioni militari si evolvono continuamente, con sistemi ultra-sicuri; nel Regno Unito c’è Trinity che va online, e che utilizza una serie di nodi distribuibili per creare una rete autonoma sul campo di battaglia. Ma nell’era digitale, in cui tutti vogliono una connettività individuale, ci sono enormi sfide e implicazioni per la sicurezza operativa, a dispetto della “creatività” di chi volesse infiltrarsi e compromettere la rete. La guerra ha sempre portato “innovazioni” in diversi campi tecnologici.

Antonio Albanese

