GUERRA FUTURA. Il drone madre cinese più grande al mondo spicca il volo

Per la prima volta, il Jiutian cinese, il drone madre più grande del mondo, in grado di lanciare più di cento droni d’attacco in modalità sciame, ha preso il volo.

Come riporta Xinhua, il grande drone è decollato per la prima volta nella provincia cinese dello Shaanxi; era stato presentato pubblicamente all’Airshow China 2024 lo scorso anno.

Il Jiutian, con un peso massimo al decollo di 16 tonnellate, può trasportare fino a 6 tonnellate di carico utile e dispone di otto punti di sospensione per bombe guidate, missili aria-aria, missili antinave e droni kamikaze.

Inoltre, all’interno della fusoliera, il drone cinese può trasportare più di 100 piccoli droni d’attacco progettati per attacchi simultanei su larga scala, ad esempio per sopraffare i sistemi di difesa aerea.

Il velivolo è stato costruito dalla Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd., azienda statale cinese, e ha un’apertura alare di 25 metri e una lunghezza di 16 metri. L’autonomia di volo dichiarata è di 7.000 chilometri. Può rimanere in volo per oltre 12 ore.

Ora, lo Jiutian verrà sottoposto a una serie di test di volo e di altro tipo, sia in aria che a terra, per verificare che il drone soddisfi i parametri specificati. Allo stesso tempo, le grandi dimensioni del velivolo consentiranno di rilevarlo dai radar a notevole distanza.

Ciò influirà sulla reale capacità del drone di svolgere missioni di combattimento contro un nemico dotato di moderni sistemi di rilevamento e difesa aerea.

L’azienda cinese LOONG UAV ha iniziato a testare il drone kamikaze LOONG M9, che ricorda il russo Geran e l’iraniano Shahed in termini di forma e concetto, riporta Militarniy.

Il drone multiuso sviluppato è lungo 16,35 metri e con un’apertura alare di 25 metri.

Questo velivolo vanta un peso massimo al decollo di 16 tonnellate e ha una capacità di carico utile di 6.000 chilogrammi.

Dotato di un ampio carico utile, un’elevata quota operativa, un’ampia gamma di velocità e capacità di decollo e atterraggio brevi, il drone è progettato per diverse missioni civili, riporta China Daily.

Il suo sistema di carico modulare, oltre cha funzioni belliche vere e proprie, consente di svolgere compiti che spaziano dalla consegna precisa di carichi pesanti in regioni remote, alla comunicazione di emergenza e ai soccorsi in caso di calamità, fino alla rilevazione geografica e alla mappatura delle risorse.

Tommaso Dal Passo

