GUERRA FUTURA. IA belliche cinesi in grado di confondere le IA nemiche

Le forze armate cinesi devono trovare il modo di indebolire i dati e la capacità di calcolo dei propri avversari, dato che l’IA sta prendendo sempre più piede nella pianificazione e nelle decisioni di combattimento.

Il PLA Daily , ripreso da SCMP, ha affermato che la capacità dell’esercito di contrastare le abilità di combattimento basate sull’intelligenza artificiale dei propri avversari rappresenta un’area emergente di guerra che sarà vitale in futuro. Avere successo in quest’area significherebbe prendere di mira tre livelli principali dell’elaborazione dell’IA di un avversario: dati, algoritmi e capacità di calcolo.

L’articolo suggeriva che una possibilità fosse quella di “inquinare” i dati o modificarne la distribuzione durante la guerra per rendere meno accurati i modelli linguistici di un avversario. Metodi come la mimetizzazione delle armi e l’inserimento di dati falsi sulle reti, che l’articolo affermava essere già stati adottati da eserciti stranieri, avrebbero fuorviato il processo di apprendimento dei modelli nemici.

Un’altra opzione era l'”inganno logico” degli algoritmi, in cui una parte opera al di fuori dell’ambito di apprendimento o contro la logica dei modelli. Nelle operazioni di combattimento fisico, questo potrebbe significare dirigere sciami di droni verso manovre irregolari per impedire alle forze straniere di apprendere rotte e formazione.

L’Esercito Popolare di Liberazione discute a lungo l’idea di questa “guerra ingannevole”. Il PLA Daily afferma che attraverso il “rumore”, ovvero dati eccessivi in ​​formati come immagini, audio, video e campi elettromagnetici, l’esercito cinese potrebbe ridurre l’efficienza dei sistemi informatici avversari.

Durante i conflitti, l’Esercito Popolare di Liberazione potrebbe anche prendere di mira i centri di elaborazione dati e le strutture di rete avversarie, nonché altre infrastrutture di supporto come i sistemi di supporto elettrico, ha affermato. È la prima volta che il quotidiano ufficiale dell’Esercito Popolare di Liberazione spiega la terminologia relativa al targeting specifico dei modelli di intelligenza artificiale militari avversari.

Ha esortato l’esercito a “rafforzare il pensiero dialettico e l’innovazione teorica” ​​per le operazioni di contro-intelligenza artificiale nell’era della guerra digitalizzata.

Il Watson Institute for International and Public Affairs della Brown University ha affermato che l’Esercito Popolare di Liberazione si è “mosso rapidamente verso tattiche anti-IA”, discutendo ampiamente dell’uso dell’IA sul campo di battaglia negli ultimi cinque anni, con un concetto “particolarmente interessante” in quanto ha enfatizzato la combinazione di “capacità di combattimento duro e morbido (…) I cinesi capiscono che la guerra è in continua evoluzione, pur mantenendo diversi elementi tradizionali”.

La guerra in Ucraina, come detto dal Comandante in Capo Indo-Pacifico della Marina degli Stati Uniti, Ammiraglio Samuel Paparo, durante la discussione sul conflitto di Taiwan, è stato un “campanello d’allarme” per l’EPL. I sistemi senza pilota, oggi da remoto poi autonomi, sono stati fondamentali nella lotta asimmetrica di Kiev contro le forze russe fin dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022.

Per il PLA condurre “studi inversi” sull’IA e impedire agli avversari di raccogliere dati in modo efficace è una tecnica non nuova. La filosofia militare cinese ha tradizionalmente enfatizzato la necessità sia di “lancia che di scudo” in guerra.

Secondo la Rand Corporation, la tecnologia a cui si fa riferimento nell’articolo del PLA Daily probabilmente non era ancora pienamente operativa: ”Dato che sia gli eserciti statunitense che cinese sono nelle fasi iniziali dell’integrazione dell’IA nelle loro armi e piattaforme militari, è probabile che le capacità menzionate nell’articolo siano teoriche e proposte, piuttosto che una dottrina operativa”, ha affermato. Ha osservato che le vulnerabilità nei sistemi di intelligenza artificiale, non solo quelli militari, sono ben note e non particolarmente nuove. È probabile che l’Esercito Popolare di Liberazione svolga ulteriori attività di formazione, ricerca e teoria su come proteggere i dati per garantire che gli eserciti basati sull’intelligenza artificiale possano operare efficacemente”.

Luigi Medici

