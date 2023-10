GUERRA FUTURA. Francia e Germania divise sul nuovo carro armato europeo

La guerra in Ucraina ha riacceso il dibattito sull’utilità dei carri armati nella guerra moderna, con molti analisti che sostengono e contro la rilevanza dei carri armati in un campo di battaglia ad alta tecnologia. In un articolo dell’agosto 2023 per la US Army University Press, Curtis Buzzard e altri scrittori sostengono che l’attuale concetto del carro armato rimarrà rilevante sui futuri campi di battaglia. Il progetto congiunto Main Ground Combat System (MGCS) di Francia e Germania mira a ridefinire il futuro della guerra tra carri armati, fungendo allo stesso tempo da banco di prova per la collaborazione nel campo della difesa europea.

MGCS intende sostituire i carri armati francesi Leclerc e Leopard 2 tedeschi entro il 2040-2045. Nonostante i precedenti insuccessi e ritardi, i ministri della Difesa di entrambi i paesi hanno riaffermato il loro impegno nei confronti dell’iniziativa, riporta AT.

Il progetto coinvolge KNDS, una joint venture tra Krauss-Maffei Wegmann della Germania e Nexter della Francia; oltre che a Rheinmetall è coinvolto nell’impresa.

MGCS è concepito come un sistema modulare capace di piattaforme con equipaggio e automatizzate. Tuttavia, il progetto deve affrontare diverse sfide, tra cui controversie sul calibro del cannone principale del carro armato, diversi obiettivi strategici e rivalità industriali.

La Germania ha mostrato interesse a modernizzare l’attuale modello Leopard 2, in parte a causa della forte domanda in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, mentre la Francia insiste su uno sviluppo fondamentalmente nuovo. Anche il finanziamento e l’approvazione politica rappresentano ostacoli significativi, mentre il successo finale del progetto richiederà il superamento di complesse sfide tecniche e geopolitiche.

Il progetto è un banco di prova per la collaborazione europea in materia di difesa in un contesto caratterizzato da crescenti preoccupazioni in materia di sicurezza causate dalla guerra in Ucraina. Sia la Francia che la Germania hanno visioni distinte per l’MGCS, che si riflettono nelle loro divergenti priorità strategiche e preferenze tecnologiche.

Il mercato tedesco è già dominato dai carri armati Leopard 2, con le esportazioni in aumento nel contesto della crisi ucraina. Al contrario, la Francia, dopo aver interrotto la produzione della Leclerc nel 2008, vede nella MGCS un modo per ringiovanire le proprie linee di produzione. I contratti dovrebbero essere firmati nel 2024.

Altri paesi dell’UE potrebbero aderire all’iniziativa una volta finalizzate le specifiche del progetto, con l’Italia e i Paesi Bassi che esprimeranno interesse ad avere lo status di osservatore.

Sebbene i dettagli dell’MGCS non siano chiari, si parla di un sistema di propulsione ibrido che offrirà benefici ambientali e vantaggi operativi come catene logistiche ridotte, maggiore raggio operativo, impronte acustiche e termiche inferiori e un “sistema silenzioso” capacità di guardare”.

Inoltre dimensioni ridotte dell’equipaggio, armature composite più leggere e maggiore affidamento sui sistemi di protezione attiva, con lo scafo del veicolo principale utilizzato anche come base per le varianti dei veicoli di supporto.

MGCS sarà dotato di un cannone principale di grosso calibro con prestazioni migliorate rispetto ai cannoni da 120 mm utilizzati sul Leclerc e sul Leopard 2. Si nota che Nexter sta proponendo il cannone da 140 mm autocaricato e scalabile di nuova concezione con prestazioni superiori (ASCALON) come cannone principale dell’unità. ASCALON può ospitare un’ampia gamma di munizioni e consentire agli operatori di scegliere tra i vari effetti terminali desiderati.

Altre armi MGCS possono includere armi a energia diretta, missili guidati ipersonici, armi a fuoco indiretto, mitragliatrici o cannoni automatici per ruoli di controdrone e difesa aerea e una suite di guerra elettronica. Il carro armato sarà anche dotato di digitalizzazione, intelligenza artificiale e una rete tattica sicura.

Tuttavia, Francia e Germania sembrano proporre progetti di carri armati concorrenti. Nel luglio 2022, il tedesco Stern ha riferito che entrambi i paesi hanno esibito concetti di carri armati concorrenti, vale a dire il franco-tedesco KNDS Enhanced Main Battle Tank (EMBT) e il tedesco KF51 Panther, all’Expo delle armi Eurosatory 2022.

Luigi Medici