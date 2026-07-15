GUERRA FUTURA. Dopo i primi morti per mano dei robot killer, la loro messa al bando aspetta un grande paese sponsor

Giugno 2026 verrà ricordato anche per una svolta fondamentale nell’utilizzo dei robot killer: sono state confermate le prime morti di soldati sul campo di battaglia causate da un drone da combattimento completamente autonomo.

Circa due anni fa, secondo l’amministratore delegato di un’azienda di difesa ucraina, l’esercito del paese avrebbe “sperimentato” con un drone impostato in “modalità Terminator”, programmato per volare tra i 3 e i 5 chilometri prima di utilizzare un modello di intelligenza artificiale per uccidere qualsiasi essere vivente nell’area. Poiché non esistevano filmati del test, i droni di sorveglianza inviati successivamente per osservare i risultati hanno trovato due soldati morti, presumibilmente uccisi dal drone, riporta World Politics Reviews.

Il diritto internazionale umanitario vieta di trattare un’area come una zona di “fuoco libero” in questo modo. Anche se le armi autonome fossero in grado di distinguere i civili dai combattenti e ricevessero l’ordine di farlo, c’è qualcosa di profondamente disumanizzante nel fatto che delle macchine uccidano persone senza alcuna supervisione umana, come hanno sostenuto le ONG associate alla Campaign to Stop Killer Robots .

Per questi motivi, una coalizione di potenze di medio livello, in collaborazione con numerosi avvocati, esperti di etica e scienziati, sta cercando dal 2012 di ottenere un trattato che vieti l’uso di armi completamente autonome. Finora, questi sforzi si sono arenati presso la Convenzione delle Nazioni Unite su alcune armi convenzionali (CCW).

Queste prime notizie di morti umane per mano di un robot assassino possono contribuire a rilanciare il processo verso un trattato? La risposta potrebbe essere sì, ma solo se innescheranno un’abile riformulazione del messaggio da parte della campagna, nonché una leadership politica più forte da parte degli Stati favorevoli a un trattato di divieto.

Finora, gli attivisti hanno seguito lo stesso approccio utilizzato per ottenere i trattati di divieto delle mine antiuomo, delle munizioni a grappolo e delle armi nucleari: presentare queste armi come intrinsecamente dannose per i civili. Ma nel caso delle armi autonome, esistono controargomentazioni all’idea che siano intrinsecamente indiscriminate. Alcuni esperti di robotica hanno sostenuto che, se programmati correttamente, i robot sarebbero in grado di distinguere i soldati dai civili meglio degli esseri umani. Sebbene l’affermazione rimanga controversa, al momento vi sono poche prove a sostegno o a smentita di tale tesi, il che rende la questione più complessa per gli attivisti rispetto al divieto delle mine antiuomo, dove la strage di civili era evidente.

Tuttavia, non è necessario che le armi siano indiscriminate per essere vietate. I primi divieti sulle armi si concentravano in realtà sulla protezione dei combattenti, sulla base del fatto che la “sofferenza non necessaria” o le “lesioni superflue” subite dai soldati rendevano certe armi “inumane”. Per questi motivi furono vietati i proiettili perforanti, i frammenti di vetro e i laser accecanti.

Per quanto riguarda l’idea che essere uccisi da una macchina sia intrinsecamente disumano, anche questa è discutibile, ma trova riscontro nell’opinione pubblica globale: un sondaggio Ipsos del 2021 ha rilevato che il 61% degli adulti in 28 paesi era contrario ai sistemi d’arma autonomi. Questo è importante, perché in base alla Clausola Martens delle Convenzioni dell’Aia, le persone sono protette dalle “leggi dell’umanità e dai dettami della coscienza pubblica”. Infatti, un approccio basato sulla dignità umana ha maggiori probabilità di essere efficace rispetto a un quadro di protezione dei civili.

Anche la campagna contro i robot killer soffre di un problema di “confusione di intenti”, in quanto manca di un messaggio unico e chiaro. L’attuale bozza di trattato presentata al forum CCW enfatizza il principio, difficile da definire, del “controllo umano significativo”, piuttosto che sostenere un divieto diretto dei sistemi d’arma completamente autonomi come quelli che hanno recentemente causato vittime in Ucraina.

La Campagna stessa ha contribuito a questo problema nel tempo, poiché le preoccupanti tendenze nell’intelligenza artificiale militare, come l’uso di “liste di bersagli” automatizzate nella guerra di Gaza, ora competono con la paura, ancora lontana, di robot in stile Terminator.

Secondo il suo sito web, gli obiettivi della campagna spaziano dai danni ai civili causati dal crescente utilizzo dell’IA per il targeting da parte delle forze di sicurezza alla “disumanizzazione digitale”. Sebbene queste preoccupazioni siano reali, raggrupparle tutte in un unico trattato potrebbe rendere difficile per gli Stati unirsi a sostegno.

Le recenti morti di esseri umani per mano di robot autonomi in Ucraina potrebbero, ironicamente, rappresentare l’evento che ha riportato l’attenzione su di loro, proprio ciò di cui gli attivisti avevano bisogno. Quanto accaduto in Ucraina è esattamente lo scenario in stile Terminator che già nel 2007 preoccupava gli scienziati.

Sebbene la campagna avesse inizialmente evitato questa immagine “fantascientifica” e le sue conseguenze, quelle minacce, un tempo lontane dall’orizzonte, sono ora reali.

Politicamente, però, ci sono altre due ragioni per cui i progressi per arginare l’uso dei robot assassini sono stati lenti. In primo luogo, i negoziati alla CCW sono bloccati poiché alcuni Stati stanno cercando di annacquare la bozza di testo.

Tuttavia, finora la Campagna per fermare i robot assassini non si è mossa per la mancanza di un singolo Stato leader disposto a finanziare un processo di negoziazione di un trattato al di fuori dell’egida delle Nazioni Unite, un processo costoso e lungo.

La Campagna per fermare i robot assassini è attualmente finanziata principalmente da donatori privati ​​e organizzazioni filantropiche. Questo la priva di un capitale politico sufficiente rispetto alle campagne precedenti, poiché sono i ministeri degli esteri statali ad avere sia il potere procedurale che la forza finanziaria per avviare un processo al di fuori delle Nazioni Unite. Finora, nessuna potenza di medio livello con grandi risorse economiche, disposta a ospitare un processo al di fuori del quadro delle Nazioni Unite, si è fatta avanti. È un movimento che implora un sostenitore per ampliare quello che oggi conosciamo come diritto umanitario.

Luigi Medici

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