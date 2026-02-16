GUERRA FUTURA. DARPA finanzia il robot militare vegetariano

“Comprendiamo perfettamente la preoccupazione del pubblico per i robot futuristici che si nutrono della popolazione umana, ma questa non è la nostra missione”, così ha detto Harry Schoell, AD di Cyclone Technologies, una delle aziende che ha prodotto un robot che si autoalimenta, dopo che un mondo scientifico in preda al panico aveva diffuso voci su robot mangia-cadaveri, o mangia-esseri umani vivi.

A questo robot è stato dato l’acronimo, EATR (Energetically Autonomous Tactical Robot – Robot tattico energeticamente autonomo). Il progetto è iniziato nel 2003 ed è stato un’iniziativa finanziata dalla DARPA tra Cyclone Power Technologies e Robotic Technology, Inc, riportano WeAreTheMighty e PaleoFuture.

È stato progettato per operazioni a lungo raggio che richiedono anche un’estrema resistenza, ma i suoi progettisti hanno sottolineato che avrebbe potuto fornire supporto materiale alle unità che richiedevano lavoro intensivo o semplicemente trasportando gli zaini dell’unità. L’hanno progettato anche per la ricognizione, la sorveglianza e l’acquisizione di obiettivi, nonché per l’estrazione di vittime.

I progettisti hanno sottolineato che il robot funziona con “carburante non più pericoloso di ramoscelli, erba tagliata e trucioli di legno, piccoli elementi di origine vegetale”, in pratica biomasse affermano Cyclone e RTI. “Ci concentriamo sulla dimostrazione che i nostri motori possono creare energia verde utilizzabile da abbondante materiale vegetale rinnovabile. Le applicazioni commerciali di questa soluzione energetica ecosostenibile sono enormi”, ha affermato Schoell.

Ad aprile 2009, RTI stimava che 68 kg di vegetazione per biocarburanti potessero fornire energia sufficiente a far percorrere a un veicolo 160 km. La seconda fase del progetto prevede che il motore determini quali materiali siano adatti (commestibili) alla conversione in carburante, li individui e li ingerisca.

In pratica, il piano prevede che la macchina impari a mangiare da sola ogni volta che ha fame. La fase finale determinerà le applicazioni militari o civili che un robot in grado di nutrirsi autonomamente vivendo di ciò che produce, e dove un tale sistema potrà essere installato con successo.

Maddalena Ingrao

