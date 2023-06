GUERRA FUTURA. Corsa mondiale alla nuova tecnologia

Il 14 giungo, Lockheed Martin e GlobalFoundries si sono accordate per produrre congiuntamente semiconduttori per sistemi di difesa. Lo scopo è quello di garantire le forniture nazionali di semiconduttori per i sistemi di difesa.

La cooperazione strategica fornirà una gamma di semiconduttori avanzati e microchip di nuova generazione. La partnership Lockheed Martin e GlobalFoundries supporta direttamente la legge sui chip del governo degli Stati Uniti. Mira a incoraggiare i principali attori del mercato dei semiconduttori a trasferire i propri impianti di produzione negli Stati Uniti. La legge prevede lo stanziamento di circa 52 miliardi di dollari in sussidi governativi.

GlobalFoundries dispone di impianti di produzione accreditati dal governo degli Stati Uniti. Gli stabilimenti si trovano nel Vermont e a New York e consentono la produzione di microcircuiti sicuri per sistemi sensibili.

Sempre Lockheed Martin continuerà a fornire i caccia F-35 TR-2 e intende riprendere le consegne degli F-35 TR-3 entro la fine del 2023. Il primo caccia F-35 di quinta generazione con hardware Technology Refresh 3 (TR-3) uscirà dalla catena di montaggio il mese prossimo, ma andrà in magazzino, perché le consegne saranno sospese.

Si presumeva che l’aggiornamento TR-3 sarebbe stato pronto entro aprile di quest’anno. Ora il Pentagono prevede di riprendere le consegne nell’aprile del prossimo anno. Allo stesso tempo, Lockheed Martin vuole risolvere i problemi con il TR-3 alla fine del 2023. Allo stesso tempo, Lockheed Martin continuerà a fornire ai clienti caccia di quinta generazione del livello TR-2.

La compagnia di difesa finlandese parteciperà alla produzione dell’F-35. La società di difesa finlandese, Patria e, l’americana Lockheed Martin hanno firmato il primo accordo nell’ambito del programma di partecipazione diretta dell’industria finlandese alla produzione dell’F-35. L’accordo riguarda l’assemblaggio della parte anteriore della fusoliera del caccia. Inoltre, Patria stabilirà progetti di produzione congiunti con Pratt & Whitney, un produttore di motori a reazione per l’F-35.

Il Dipartimento di Stato americano approva la possibile vendita da 611 milioni di dollari di droni e attrezzature militari ai Paesi Bassi a darne notizia il Pentagono.

In materia militare la Turchia ha consegnato l’UAV Bayraktar TB2 al Kuwait. La società turca Baykar ha completato la consegna dei veicoli aerei senza pilota d’attacco Bayraktar TB2 al Kuwait. Alla gara per la fornitura di droni d’urto al Kuwait hanno partecipato anche aziende di Stati Uniti, UE e Cina. Nel 2019, l’UAV Bayraktar TB2 ha trascorso 27 ore e 3 minuti in aria in un clima desertico, aggiornando così il record della durata del volo di un drone di questa classe. Le consegne dell’UAV BayraktarTB2 sono già state effettuate in 30 paesi in tutto il mondo.

Sempre restando in Turchia ROKETSAN ha sviluppato torri modulari per veicoli blindati. Sulla pagina dell’azienda militare-industriale turca sono state pubblicate le immagini di una torretta corazzata modulare progettata in Turchia. Il primo lotto di torri con un alto livello di protezione e stabilità è già entrato in servizio con l’esercito turco, ha osservato la compagnia. ROKETSAN ha espresso fiducia nell’ulteriore rafforzamento del potere delle forze armate turche.

Dall’altra parte del globo l’India si prepara ad acquistare droni d’attacco statunitensi MQ-9 Reaper. L’intenzione di concludere un accordo per l’acquisto di questi droni per le forze armate indiane durante la visita di stato negli Stati Uniti in corso del primo ministro indiano, Narendra Modi.

L’India aveva precedentemente considerato un possibile acquisto da 3 miliardi di dollari di 30 UAV dagli Stati Uniti, ma ha accantonato i piani per acquisirli a causa della sua intenzione di concentrarsi sullo sviluppo dei propri droni. Attualmente New Delhi è tornata all’idea di acquistare UAV americani, ma magari riducendone il numero. Modi visiterà gli Stati Uniti in visita di Stato dal 21 al 24 giugno. Il programma prevede un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e altri funzionari.

In Europa il 14 giugno sono stati firmati contratti per la fornitura di posamine Baobab-K, oltre a gruppi di mine e mine anticarro, all’esercito polacco. Il contratto per oltre $ 120 milioni prevede la consegna di 24 macchine Baobab-K insieme a una serie di logistica e formazione nel 2026-2028.

Il secondo contratto prevederà la consegna di oltre 10.000 cluster di mine ISM con mine MN-123, diverse centinaia di cluster di mine da addestramento MN-123/C e più di 6.000 mine anticarro per il dispiegamento manuale di MR-123. Il costo dell’ordine è di circa 135 milioni di dollari e la fornitura di munizioni sarà effettuata nel 2023-2026.

Il 18 giugno la Germania ha assegnato la prima tranche per un sistema di difesa missilistica simile all’Iron Dome israeliano. Lo scudo antimissile dovrebbe essere operativo in Germania entro la fine del 2025. A tal fine, mercoledì il Comitato del bilancio del Bundestag tedesco ha approvato una tranche di 560 milioni di euro per l’acquisto del sistema di difesa missilistica Arrow 3 da Israele.

Si presume che il contratto per l’acquisto del sistema di difesa antimissile sarà concluso entro la fine del 2023 e il suo costo totale sarà di circa 4 miliardi di euro. Inoltre, la commissione per il bilancio del Bundestag ha autorizzato lo stanziamento di circa 950 milioni di euro per l’acquisto di sei sistemi missilistici antiaerei tedeschi IRIS-T SLM.

L’Italia sta negoziando l’acquisto di carri armati tedeschi Leopard 2A7 / A8. Nell’ambito del programma di modernizzazione delle forze armate, l’Italia si prepara ad acquisire carri armati tedeschi Leopard 2 livello A7 / A8. Fonte Rivista Italiana Difesa, le trattative sono in fase avanzata.

Il ministero della Difesa italiano sta negoziando l’acquisto di carri armati con KNDS, una joint venture tra la società francese Nexter Systems e la tedesca Krauss-Maffei Wegmann. L’importo della transazione sarà compreso tra 4 e 6 miliardi di euro (4,4-6,6 miliardi di dollari).

Il numero di veicoli da combattimento non è stato ancora specificato. Per capire, la Germania spenderà 2,9 miliardi di euro (3,1 miliardi di dollari) per acquistare 123 carri armati Leopard 2A8. All’inizio della primavera del 2023, c’erano informazioni sul desiderio dell’Italia di acquistare 250 unità Leopard 2.

Da segnalare inoltre che il Ministero italiano ha espresso la volontà di sostituire i C.1 Ariete, che sono in servizio con le forze di terra. Per fare ciò, Roma prevede di acquistare un minimo di 125 nuovi carri armati.

Antonio Albanese