GUERRA FUTURA. Cannoni laser della US NAVY davanti l’Iran

“La Marina statunitense ha installato sistemi a energia diretta su nove navi e sta lavorando per ampliare i test e l’impiego nella flotta”, ha dichiarato un funzionario della Marina statunitense a The War Zone. Tuttavia, il funzionario si è rifiutato di discutere delle operazioni in corso quando gli è stato chiesto se i sistemi fossero stati impiegati in Medio Oriente.

Nove cacciatorpediniere americani sono all’avanguardia degli sforzi della Marina statunitense per integrare le armi laser nel campo di battaglia del futuro. I laser e altri sistemi d’arma a energia diretta (DE) sono passati da un sogno irraggiungibile a realtà nell’ultimo decennio. È adesso stato reso pubblico il resoconto pubblico più completo delle navi da guerra attualmente equipaggiate con sistemi operativi, dove sono dislocate e cosa possono fare.

Due cacciatorpediniere dotati di sistema ODIN sono impegnati in missioni di combattimento nell’area di responsabilità (AOR) del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). La USS Spruance (DDG-111), parte del gruppo d’attacco della portaerei Abraham Lincoln composto da cinque navi, e la USS John Finn (DDG-113), dislocata in modo indipendente, operano nel Mar Cinese Meridionale. La Ocean supporta le operazioni in corso contro l’Iran. La USS Gridley (DDG-101), l’unico altro cacciatorpediniere di terza classe equipaggiato con ODIN attualmente in navigazione, si trova nell’area di responsabilità del SOUTHCOM e scorta la portaerei USS Nimitz (CVN-68) verso il suo nuovo porto di base a Norfolk. Gli altri quattro cacciatorpediniere si trovano nei rispettivi porti di base a San Diego e Yokosuka.

Le forze armate statunitensi si stanno muovendo con decisione per ridurre la dipendenza da costose munizioni monouso e le armi laser sono spesso presentate come parte di una soluzione a lungo termine. Il bilancio per l’anno fiscale 2027, recentemente pubblicato, riflette l’urgenza, con miliardi di dollari stanziati per programmi di ricerca e sviluppo (R&S) su larga scala nel campo delle armi a energia diretta.

“Le capacità di energia diretta offrono un’alternativa economica in termini di costo per colpo rispetto ai sistemi convenzionali, una maggiore capacità di carico e una difesa in profondità migliorata”, affermano i documenti di bilancio. Il volume di munizioni di fascia alta utilizzate durante l’Operazione Epic Fury, i precedenti scontri con l’Iran e la lotta nel Mar Rosso e intorno ad esso contro gli Houthi, per non parlare delle operazioni in corso, La guerra in Ucraina, che dura da cinque anni, ha riacceso il dibattito sullo stato e la quantità delle scorte statunitensi, alimentando un rinnovato interesse e investimenti in alternative riutilizzabili a basso costo.

Lucia Giannini

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