GUERRA FUTURA. Anduril presenta il suo drone autonomo d’attacco

Dopo essersi aggiudicata il contratto per i droni di supporto dell’Aeronautica Militare statunitense nello scorso giugno, Anduril ha annunciato l’intenzione di realizzare un convertiplano d’attacco autonomo che l’azienda spera l’Esercito degli Stati Uniti abbinerà ai suoi elicotteri per le missioni future.

Soprannominato Thunder, il velivolo a decollo e atterraggio verticale sarà autonomo, pesantemente armato, a propulsione ibrida-elettrica e di dimensioni simili a quelle di un elicottero di Gruppo 5. È stato progettato per “essere imballato in un container standard” per facilitarne il trasporto, ha dichiarato Anduril in un comunicato stampa. Lo sviluppo è in corso in collaborazione con Archer Aviation, un’altra azienda con sede in California, e il primo volo è previsto per il prossimo anno, riporta DefenseOne.

L’azienda afferma che più convertiplani senza equipaggio potrebbero accompagnare ogni elicottero con equipaggio in una missione.

“Affiancando tre velivoli Thunder a ciascun Apache, ad esempio, una Brigata di Aviazione da Combattimento otterrebbe un triplo aumento delle munizioni disponibili senza esporre ulteriori piloti al pericolo, il tutto a una frazione del costo di una formazione di dimensioni simili composta esclusivamente da velivoli con equipaggio”, ha dichiarato Anduril nel suo comunicato.

A giugno, l’Aeronautica Militare statunitense ha annunciato che avrebbe avviato la produzione del prototipo di drone gregario dell’azienda californiana. Il nuovo concept di convertiplano segue alcuni di questi stessi principi, come ad esempio la realizzazione di un prodotto commerciale che possa essere prodotto in modo economico ed efficiente, ha dichiarato Anduril.

Thunder è progettato per trasportare un’ampia gamma di armamenti: fino a dieci missili aria-terra, come gli Hellfire; Secondo il comunicato stampa di Anduril, il sistema è dotato di 16 razzi lanciati, ovvero 76 razzi da 70 mm, più 12 bersagli anti-UAS nella parte anteriore dell’elicottero.

Anduril starebbe lavorando al Thunder da circa due o tre anni e se il progetto andrà a buon fine, potrebbe iniziare la produzione entro la fine del decennio, con la piena capacità produttiva nel 2030.

Sebbene i dirigenti dell’azienda abbiano menzionato ripetutamente l’Esercito USA durante una tavola rotonda con i giornalisti, la decisione di annunciare e presentare un modello a Farnborough significa che desiderano attirare l’attenzione dei clienti internazionali.

Luigi Medici

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