GUERRA FUTURA. Addio ai sottomarini? 

Una nuova tecnologia cinese di rilevamento delle scie magnetiche potrebbe segnare la fine della guerra sottomarina stealth. Stando a quanto riporta South China Morning Post, i ricercatori della Northwestern Polytechnical University di Xian, in Cina, hanno svelato un nuovo metodo di rilevamento in grado di identificare anche i sottomarini più stealth tracciando le loro scie magnetiche.

Il team ha scoperto che i campi magnetici generati dalle scie dei sottomarini, come la classe Seawolf degli Stati Uniti, possono essere rilevati utilizzando magnetometri aviotrasportati. Questa tecnica potenzialmente rivoluzionaria sfrutta le interazioni magnetiche tra gli ioni dell’acqua di mare disturbati dal movimento del sottomarino e il campo geomagnetico della Terra.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Harbin Engineering University, riporta AT, a dicembre 2024, indica che velocità, profondità e dimensioni del sottomarino influenzano l’intensità di queste firme magnetiche. A differenza dei tradizionali metodi di rilevamento acustico, le scie magnetiche non possono essere silenziate e lasciano una traccia persistente.

La ricerca cinese segue l’incagliamento della USS Connecticut nel Mar Cinese Meridionale nel 2021, che, tra le altre cose, ha evidenziato le crescenti sfide delle operazioni stealth in acque contese. Mentre la Cina integra il tracciamento magnetico nella sua più ampia “rete di uccisioni” di tecnologie di rilevamento, la guerra navale subacquea potrebbe assistere a un cambiamento trasformativo.

La rapida evoluzione delle tecnologie di rilevamento dei sottomarini minaccia la tradizionale stealth e utilità strategica dei sottomarini, che, a sua volta, potrebbe richiedere innovazioni nella progettazione dei sottomarini, contromisure e strategie operative per mantenere la loro rilevanza nei conflitti futuri.

Gli ambienti di acque basse come lo Stretto di Taiwan riducono l’efficacia dei tradizionali sistemi sonar, mentre tecnologie come il rilevamento di anomalie magnetiche introducono nuove capacità di rilevamento e limitazioni che complicano il tracciamento dei sottomarini.

Il rilevamento magnetico offre diversi vantaggi rispetto al sonar in acque basse come lo Stretto di Taiwan, che non è profondo più di 150 metri. Le profondità ridotte riducono l’efficacia del sonar a bassa frequenza a causa dell’assenza di diffusione sferica del suono, che porta alla canalizzazione del suono, dove l’energia viene assorbita dal fondale marino e dalle riflessioni di superficie.

Aggiunge che gli array sonar trainati affrontano sfide nel rilevamento passivo perché le lunghe lunghezze d’onda del suono a bassa frequenza hanno difficoltà a propagarsi in acque poco profonde, mentre l’intenso riverbero del fondale e il disordine del fondale fangoso limitano il rilevamento di piccoli bersagli e la portata.

Questa ricerca delle scie magnetiche sarebbe però contestata: altri autori avevano già detto nel 2020, su IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems che questo sistema ha difficoltà a individuare con esattezza la posizione del sottomarino.

Tre anni più tardi, altri analisti su The Conversation affermano che i progressi nell’intelligenza artificiale, nella tecnologia dei sensori e nelle comunicazioni sottomarine potrebbero potenzialmente rendere i sottomarini facilmente rilevabili e obsoleti entro il 2050.

Combinando la ricerca magnetica aerea con altre tecnologie, come il rilevamento della scia magnetica, dispositivi basati su terahertz, radar a bassa frequenza aerei e satelliti di rilevamento e misurazione della distanza con la luce, è possibile creare una griglia di rilevamento multistrato per tracciare sottomarini statunitensi e alleati quasi in tempo reale.

Questi progressi hanno il potenziale per avere un impatto significativo sulla progettazione e sulle operazioni dei sottomarini statunitensi e non.

Il sistema di sorveglianza sottomarina della Cina nel Mar Cinese Meridionale sfida e minaccia le operazioni sottomarine degli Stati Uniti e ha implicazioni strategiche significative per la sicurezza regionale e la deterrenza nucleare.

A livello strategico, le nuove tecnologie di rilevamento sottomarino della Cina possono aiutare a proteggere il Mar Cinese Meridionale come bastione protetto per i suoi sottomarini con missili balistici nucleari, che forniscono una capacità di secondo attacco nucleare sicura.

La svolta della Cina nella tecnologia di rilevamento magnetico potrebbe benissimo segnare l’inizio della fine dei sottomarini. Con l’evoluzione delle capacità di rilevamento, i conflitti futuri potrebbero vedere i sottomarini costretti a liberarsi del loro tradizionale mantello dell’invisibilità e ad adottare nuovi ruoli, enfatizzando attacchi di precisione a lungo raggio, coordinamento dei droni e funzioni di comando e controllo.

