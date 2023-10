GUERRA FUTURA. Addio Abrams, gli USA verso i carri robot

Uno studio dell’esercito americano ha raccomandato di eliminare gradualmente il carro armato M1 Abrams per veicoli più leggeri, più piccoli e senza pilota, visti i problemi di sopravvivenza nei futuri campi di battaglia che sono stati resi evidenti nella guerra in Ucraina.

Secondo The Warzone e AsiaTimes, lo studio dell’US Army Science Board ha raccomandato di passare dal carro armato M1 Abrams a nuovi carri armati più piccoli e veicoli senza equipaggio per i campi di battaglia previsti degli anni ’40. Secondo quanto riferito, lo studio delinea la necessità di un derivato M1 di prossima generazione dotato di cannoni di calibro più grande e missili anticarro ipersonici.

Warzone afferma che l’US Army Science Board prevede che i futuri carri armati e veicoli corazzati dovranno affrontare nuove minacce derivanti da armi anticarro avanzate, droni e capacità assistite dall’intelligenza artificiale. Si prevede che i campi di battaglia degli anni ’40 vedranno un maggiore utilizzo di funzioni logistiche di robotica, intelligence, sorveglianza e ricognizione, Isr, e attacchi informatici alle strutture di comando e controllo.

L’M1 Abrams sarà meno dominante sui futuri campi di battaglia e l’esercito americano è preoccupato di supportare le forze in un futura scontro con l’Esercito popolare di liberazione cinese.

L’M1 Abrams richiede un vasto treno logistico, che prevede grandi forniture di carburante per aerei JP-8 e una fornitura costante di pezzi di ricambio. Mentre gli Stati Uniti possono rifornire direttamente le proprie forze armate tramite trasporto marittimo o aereo, o pre-posizionamento di carburante e ricambi in paesi come Giappone, Filippine e Australia, il PLA può utilizzare le sue estese capacità di anti-accesso/interdizione all’area (A2/AD) per impedire operazioni di rifornimento statunitensi o una combinazione di pressioni economiche e politiche per negare agli Stati Uniti l’accesso alle basi e alle strutture logistiche.

L0 US Army Science Board raccomanda di esplorare un carro armato più leggero derivato dall’M1 con cannoni principali avanzati da 130 mm, equipaggio ridotto, un sistema di propulsione ibrido-elettrico e un focus sui sistemi di protezione attiva (APS). Il rapporto afferma che l’esercito americano sta prendendo in considerazione un nuovo carro armato leggero da 35-40 tonnellate con equipaggio con caratteristiche simili e un “gregario robotico” da 20-30 tonnellate.

Si menziona inoltre che il consiglio ha proposto un Remote Combat Vehicle-Heavy (RCV-H) come potenziale soluzione e ha raccomandato di testare i veicoli droni attraverso il coordinamento con la Defense Advanced Research Projects Agency e l’impegno con Francia e Germania su progetti di carri armati avanzati. Lo studio critica la mancanza di ricerca relativa ai carri armati negli Stati Uniti rispetto agli sforzi in Russia e Cina, pur riconoscendo che i mezzi corazzati rimarranno cruciali per le future operazioni militari statunitensi. Lo studio potrebbe aver influenzato la recente decisione degli Stati Uniti di terminare i progetti di aggiornamento dell’M1 e di cambiare la sua prospettiva sull’M1 Abrams, entrato in servizio per la prima volta nel 1980. L’M1 non può più essere aggiornato senza aggiungere peso e senza la necessità di ridurre l’ingombro logistico del carro armato.

Il nuovo M1E3 Abrams sarà conforme agli standard di architettura dei sistemi aperti, consentendo aggiornamenti tecnologici più rapidi. Il progetto mira a progettare un carro armato più leggero e più resistente che sarà presumibilmente più efficace sul campo di battaglia e più facile da aggiornare. Si prevede che l’M1E3 raggiungerà la capacità operativa iniziale all’inizio degli anni ’30.

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha preso una decisione simile eliminando i carri armati M1 dai suoi inventari in quella che viene annunciata come una revisione significativa della sua struttura organizzativa.

Nel marzo 2020, il Marine Corps Times ha riferito che l’USMC sta disinvestendo i carri armati e le attrezzature M1 che faranno fatica a sopravvivere in combattimento con avversari come la Cina. Il Marine Corps Times afferma che le unità che sparano per prime hanno un vantaggio decisivo sul campo di battaglia e che gli attacchi di precisione e le minacce dei droni hanno reso vulnerabili i carri armati e i veicoli corazzati; sono quindi necessarie più unità mobili per sopravvivere al fuoco di precisione, logorare le forze avversarie, creare dilemmi per il nemico e consumare risorse ISR avversarie.

Questi sviluppi, tuttavia, potrebbero presentare sfide significative per gli alleati degli Stati Uniti come Ucraina e Taiwan, entrambi destinati a ricevere carri armati M1.

A gennaio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato la consegna di 31 carri armati M1A1 Abrams all’Ucraina, sufficienti per equipaggiare un battaglione corazzato. Biden ha affermato che l’Ucraina ha bisogno dei carri armati per contrastare l’evoluzione delle tattiche e della strategia della Russia sul campo di battaglia, migliorare la sua capacità di manovra in terreno aperto e mettere in campo una capacità duratura di deterrenza e difesa dall’aggressione russa.

Si tratterà probabilmente degli USMC M1A1 con Far Target Locator (FTL); l’FTL calcola le coordinate GPS di un bersaglio fino a 8.000 metri di distanza, con l’equipaggio in grado di trasmettere queste coordinate a una batteria di artiglieria.

