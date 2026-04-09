GUERRA. Droni nippoucraini per difendere i cieli del Golfo Persico

Gli stati del Golfo, tra cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, stanno valutando un drone intercettore di progettazione ucraina da 2.500 dollari come soluzione più economica per contrastare gli attacchi iraniani che stanno esaurendo le scorte di missili di fabbricazione statunitense.

Secondo quanto riferito a Reuters dall’’azienda giapponese che commercializza la tecnologia all’estero, l’interesse sarebbe autentico. Dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, Teheran ha lanciato ondate di droni economici prodotti in serie, tra cui gli Shahed, simili a quelli utilizzati dalla Russia in Ucraina.

Gli stati del Golfo e le forze statunitensi si sono affidati in gran parte a costosi missili intercettori per abbatterli, evidenziando un cambiamento più ampio nel combattimento aereo, in cui sistemi più economici, impiegati in grandi quantità, possono erodere progressivamente le scorte di missili di difesa aerea avanzati.

“Tutti hanno iniziato a fare i conti. Semplicemente non ha senso dal punto di vista economico e la gente se ne sta finalmente rendendo conto”, ha affermato Toru Tokushige, amministratore delegato di Terra Drone che ha rivelato esserci stato un aumento delle richieste provenienti dal Medio Oriente dall’inizio della guerra.

Il prezzo di ogni drone intercettore di Terra Drone è di 2.526 dollari. Per fare un confronto, i missili intercettori Patriot lanciati da terra possono costare circa 4 milioni di dollari ciascuno, mentre si stima che un drone Shahed costi appena 20.000 dollari.

Nella prima settimana del conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha lanciato più di 1.000 droni e si stima che abbia la capacità di produrne circa 10.000 al mese. Terra Drone, nota per i suoi droni commerciali, ha annunciato il mese scorso il suo ingresso nel settore delle vendite militari attraverso una collaborazione con una startup ucraina, Amazing Drones. Ha progettato il Terra A1, un drone intercettore, per contrastare gli attacchi di Shahed lanciati da Mosca contro l’Ucraina.

In base all’accordo, l’azienda giapponese commercializzerà l’intercettore all’estero, fornendo al contempo investimenti e know-how produttivo.

Il Terra A1 non è ancora stato testato in combattimento e si prevede che verrà consegnato all’esercito ucraino nei prossimi mesi per le prove, ha affermato Tokushige.

Terra Drone fornisce già droni per ricognizione e ispezione alla compagnia petrolifera statale saudita Aramco e potrebbe utilizzare la sua presenza nel regno per contribuire a stabilire la produzione di droni intercettori in Medio Oriente, ha aggiunto: ”Questo è un settore in cui i punti di forza del settore manifatturiero giapponese possono essere sfruttati appieno.”

Anna Lotti

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