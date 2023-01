GUERRA DEL GAS. La Cina domina gli acquisti globali di GNL

La Cina sta rapidamente diventando la forza dominante nel settore del gas naturale liquefatto, con acquirenti cinesi che rappresentano il 40% dei recenti contratti di Gnl a lungo termine tra gli operatori globali.

Alla fine dello scorso anno, la major energetica cinese Sinopec Group ha raggiunto un accordo di 27 anni con la società statale QatarEnergy per l’acquisto di 4 milioni di tonnellate di Gnl all’anno. Le importazioni dovrebbero iniziare intorno al 2026, riporta Nikkei.

Come cliente chiave, la Cina sta anche negoziando per investire in un massiccio progetto del Qatar per espandere la produzione di Gnl.

L’anno scorso, una società energetica cinese del settore privato, Enn Group, ha firmato un contratto con la società texana Energy Transfer per acquistare 2,7 milioni di tonnellate di Gnl all’anno per 20 anni. Enn ha aumentato il suo accordo di acquisto con NextDecade, anch’essa con sede in Texas, portandolo a 2 milioni di tonnellate all’anno per 20 anni.

Inoltre, NextDecade ha accettato di fornire 1 milione di tonnellate di Gnl all’anno a China Gas Holdings, il cui principale azionista è un veicolo di investimento controllato dalla città di Pechino. Le importazioni inizieranno negli ultimi anni del 2020.

Nel 2021 e 2022, la Cina ha chiuso contratti di acquisto di Gnl a lungo termine per un valore di quasi 50 milioni di tonnellate all’anno, come riporta Rystad Energy. In soli due anni, la Cina ha triplicato l’entità degli acquisti tramite contratti a lungo termine, rispetto al volume annuale di circa 16 milioni di tonnellate registrato tra il 2015 e il 2020.

Nel 2020 e 2021, le transazioni spot rappresenteranno il 40%-50% delle importazioni di gas naturale della Cina, ben al di sopra del 30% stimato per il Giappone. Ma la Cina sembra aver cambiato strategia per adattarsi alla domanda a lungo termine. I contratti a lungo termine offrono maggiore stabilità nelle forniture rispetto ai contratti spot.

Nel 2021, la Cina ha superato il Giappone come primo importatore mondiale di Gnl. L’anno scorso, però, le importazioni sono scese del 18% a circa 65 milioni di tonnellate a causa delle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. Tuttavia, si prevede che la domanda di gas naturale della Cina nel 2030 sarà superiore di oltre il 50% rispetto al 2021.

Nel contesto degli sforzi globali per ridurre le emissioni di carbonio, molti Paesi hanno scelto il gas naturale come combustibile ponte relativamente pulito. L’Institute of Energy Economics giapponese prevede che la domanda annuale di Gnl a livello mondiale raggiungerà i 488 milioni di tonnellate nel 2030, con un aumento di circa il 40% rispetto al 2020. Ma l’offerta globale è destinata a non soddisfare la domanda di 7,6 milioni di tonnellate al mese nel 2025.

I contingenti cinesi affrontano il rischio di essere tagliati fuori dalla catena di approvvigionamento di Gnl in un momento in cui gli Stati Uniti e gli alleati lavorano per creare catene di approvvigionamento di semiconduttori libere dalla Cina. I contratti a lungo termine sono visti come una copertura contro tali interruzioni.

Gli Stati Uniti sono già il principale fornitore di Gnl della Cina sulla base di contratti a lungo termine. Nel 2019, durante la guerra commerciale, Pechino ha imposto una tariffa del 25% sul Gnl di produzione americana, per poi iniziare a concedere deroghe ai dazi nel 2020. Dal 2021, le aziende cinesi e statunitensi hanno firmato una serie di accordi massicci sul Gnl.

Attualmente la Cina importa circa 90 milioni di tonnellate di Gnl attraverso contratti a lungo termine, mentre gli Stati Uniti sono responsabili di circa 25 milioni. L’Australia segue con circa 17 milioni di tonnellate, mentre il Medio Oriente ne fornisce 14 milioni e la Russia circa 6 milioni. Pechino intende evitare la dipendenza dal Gnl americano.

La Cina «è pronta a espandere la cooperazione con il Qatar nel gas naturale e in altri settori energetici tradizionali», ha dichiarato il presidente Xi Jinping durante un incontro di dicembre con l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani a Riyadh.

Pechino sta attentamente diversificando i fornitori in nome della sicurezza energetica. Oltre al Gnl trasportato dalle navi cisterna, la Cina introduce gas naturale attraverso i gasdotti. La Cina copre poco più della metà della sua domanda di gas naturale attraverso la produzione interna, mentre il resto proviene dalla Russia e dal Turkmenistan. Le forniture di gas naturale sono integrate da Gnl proveniente dagli Stati Uniti e da altre fonti.

Con l’emergere della Cina come acquirente dominante di Gnl, il ruolo degli acquirenti giapponesi è diminuito.

Nel 2021 e 2022, le compagnie giapponesi hanno accettato meno di 10 milioni di tonnellate di Gnl all’anno in contratti a lungo termine. Le utility sono diffidenti nei confronti dei contratti di Gnl di grandi dimensioni, a causa delle incertezze sulla domanda futura in seguito al movimento di decarbonizzazione, al calo demografico del Giappone e al riavvio delle centrali nucleari.

L’importatore giapponese di Gnl Jera, una joint venture tra le utility Tokyo Electric Power Co. Holdings e Chubu Electric Power, ha deciso alla fine del 2021 di non rinnovare un contratto di 25 anni con il Qatar per l’acquisto di 5 milioni di tonnellate di Gnl all’anno. Sinopec sembra essere l’acquirente sostitutivo del Qatar.

Prima che gli sviluppatori di Gnl inizino la produzione di nuovi progetti, firmano contratti a lungo termine con gli importatori per assicurarsi le entrate e ottenere finanziamenti da parte degli istituti di credito. Un tempo le società giapponesi del settore energetico e del gas svolgevano ruoli di primo piano per i progetti nel Sud-Est asiatico e in Australia, ma ora gli operatori cinesi stanno cercando di ricoprire questa funzione.

Antonio Albanese