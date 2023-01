GUERRA DEL GAS Germania e Polonia comprano gas russo anche nel 2023

La società americana Exxon Mobil ha citato in giudizio l’Unione Europea per l’introduzione da parte di Bruxelles di una tassa sugli utili in eccesso delle società che forniscono combustibili fossili a causa della crisi energetica nell’UE, ha riferito il Financial Times, citando un rappresentante della società texana.

In Europa Transneft ha ricevuto una domanda da KazTransOil per una riserva di capacità aggiuntiva dell’oleodotto principale Druzhba per il transito verso la Germania per un importo di 1,2 milioni di tonnellate per l’intero 2023, di cui 300 miliardi di tonnellate per il 1° trimestre, ma richiede l’approvazione dal ministero dell’Energia della Federazione Russa.

Allo stesso tempo, non ci sono ancora domande da parte degli spedizionieri kazaki, ha affermato il consigliere del presidente della società Igor Demin e ha spiegato: «Nell’attuale programma di gennaio, se parliamo del ramo settentrionale, non c’è la Germania, c’è solo una domanda per la Polonia per un importo di 500mila tonnellate di petrolio russo inviamo questa domanda al Ministero dell’Energia della Russia, poiché si tratta di modificare il programma di esportazione da loro approvato; non abbiamo ancora ricevuto risposta da parte loro, ma c’è tempo, essendo possibile un ulteriore adeguamento dalla 2° metà del mese; secondo Transneft, la parte bielorussa ha accettato di iniziare a pompare con la Polonia a gennaio solo dal 16».

I bielorussi, si legge in una nota dell’azienda hanno pianificato di eseguire la diagnostica in linea: «Mentre la domanda proveniente dalla Germania è stata ricevuta solo dalla società di pompaggio del Kazakistan, e non dagli spedizionieri, non abbiamo prenotato uno specifico spedizioniere. Secondo le normative vigenti se lo spedizioniere non compare, il pompaggio non può funzionare, perché vuol dire che si sta pompando le risorse di qualcun altro di conseguenza» ha spiegato ancora Demin «tutti i discorsi su 20 mila tonnellate per gennaio da KMG sono solo chiacchiere».

Eventuali volumi aggiuntivi dal Kazakistan aiuteranno i colleghi bielorussi a decidere la tariffa per il transito attraverso il loro territorio, se c’è un volume maggiore, la tariffa dovrebbe essere inferiore. In precedenza, Reuters, citando fonti, ha affermato che il governo del Kazakistan, sullo sfondo dei piani delle autorità tedesche di ricevere petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba, ha chiesto il permesso a Transneft. Secondo l’agenzia britannica, si trattava del transito di 20mila tonnellate di petrolio dal giacimento Karachaganak del Kazakistan nel gennaio 2023.

La Germania ha annunciato a settembre che avrebbe negoziato con il Kazakistan l’acquisto di petrolio con trasporto attraverso l’oleodotto Druzhba per fornire volumi aggiuntivi per la raffineria nella città di Schwedt e sostituire i volumi russi. Transneft ha spiegato che per aumentare il transito, il Kazakistan aveva bisogno di una decisione politica da parte del governo russo. Tecnicamente è possibile aumentare il transito solo di 3-5 milioni di tonnellate, mentre la Federazione Russa ha fornito circa 20 milioni di tonnellate di petrolio alla Germania.

In precedenza, il ministro dell’Energia della Repubblica del Kazakistan Bolat Akchulakov ha riferito che le società kazake stanno negoziando con i partner tedeschi sulle forniture di petrolio alla raffineria di Schwedt. Ma, secondo lui, il paese non ha attualmente volumi liberi per aumentare le forniture di transito attraverso la MNP Druzhba. Tuttavia, la scorsa settimana il capo di KazMunayGas (KMG) Magzum Mirzagaliyev ha affermato che la società sta valutando la possibilità di inviare una spedizione di prova di petrolio in Germania nel gennaio 2023.

Rileva inoltre la necessità di risolvere questioni contrattuali e tecniche. In precedenza, il ministero dell’Economia tedesco aveva riferito che la Germania non avrebbe acquistato petrolio russo l’anno prossimo, mentre la raffineria di Schwedt aveva inviato una domanda per la capacità di transito di MNP Druzhba per il petrolio kazako. Come segnalato da Transneft, la domanda non indica che le capacità fossero prenotate per il petrolio dal Kazakistan, ma dalla Russia.

Maddalena Ingrao