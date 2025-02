GUERRA COMMERCIALE. America Latina a rischio default con le tariffe di Trump

I conflitti commerciali e le nuove tariffe statunitensi, aggravate da un’economia globale in decelerazione, potrebbero ridurre la crescita economica latinoamericana di 0,3 punti percentuali nel 2025 e di 0,4 punti percentuali nel 2026, con una ripresa posticipata al 2028, ha avvertito Moody’s Analytics in un recente rapporto.

“Le prime salve della guerra commerciale globale sono già state scambiate e, sebbene l’America Latina sia uscita di poco dalla linea di fuoco, ci attendono giorni difficili”, ha affermato l’Agenzia. “Mentre prevediamo che l’America Latina eviterà alla fine la recessione in base alle nostre previsioni di base, un’ulteriore escalation delle tariffe potrebbe spingere la regione verso una recessione più ampia”.

Il Messico affronta il rischio maggiore a causa dei suoi profondi legami economici con gli Stati Uniti e della dipendenza dalle rimesse.

Moody’s prevede che le tariffe statunitensi sulle importazioni messicane saliranno al 10% nei prossimi mesi, probabilmente rimanendo fino all’inizio del 2026, con una ritorsione prevista da parte messicana.

Non sorprende che l’immigrazione rimanga un punto chiave di contesa: “Questi afflussi [di migranti] rimarranno un punto focale dell’amministrazione Trump e sono una potenziale carta jolly nella politica tariffaria degli Stati Uniti. Con gli afflussi di migranti clandestini che difficilmente svaniranno così velocemente come vorrebbe Trump, il palcoscenico è pronto per tariffe più elevate sul Messico”.

Il Brasile affronta sfide separate mentre aumentano le tensioni sulla sua promozione del commercio non in dollari all’interno del gruppo BRICS allargato, che ora include Egitto, Etiopia, Indonesia, Iran ed Emirati Arabi Uniti insieme ai membri originali Russia, India, Cina e Sudafrica.

Il Brasile ha recentemente fatto marcia indietro, con i funzionari che hanno dichiarato che non perseguiranno una valuta comune BRICS durante la presidenza di quest’anno del blocco, concentrandosi invece sulla facilitazione del commercio in valute locali.

Tuttavia, mentre il presidente Lula da Silva ha moderato la sua posizione su una moneta comune a tutti gli effetti, sostiene che le nazioni BRICS hanno “il diritto di discutere di stabilire forme di commercio che non ci rendano completamente dipendenti” dal dollaro.

Gli Stati Uniti stanno valutando l’aumento delle tariffe sull’etanolo brasiliano, mentre i dazi sull’acciaio e sull’alluminio stabiliti per marzo colpiranno sia il Brasile che il Messico.

Moody’s nota che l’impatto diretto potrebbe essere limitato poiché l’acciaio rappresenta meno dell’1% delle esportazioni messicane e meno del 5% per il Brasile. Tuttavia, il Messico indirizza quasi il 90% delle sue esportazioni di acciaio verso gli Stati Uniti, mentre il Brasile ne invia poco meno del 50%: ”Più preoccupante per l’economia brasiliana sarà il rallentamento più ampio delle economie cinese e globale”, afferma il rapporto, ripreso da BneintelliNews .

Il Brasile vanta l’intero paniere di mercato delle materie prime, dai metalli industriali ai prodotti agricoli e persino al petrolio, con le esportazioni di minerali di ferro e metalli che rappresentano circa il 15% delle sole esportazioni totali del Brasile.

A differenza delle tensioni commerciali del 2018-2019 sotto il primo mandato di Trump, quando le nazioni latinoamericane riuscirono a compensare la crescita globale più lenta attraverso maggiori esportazioni di materie prime verso Cina e Asia, la regione ora ha meno alternative mentre Pechino affronta il proprio rallentamento economico.

Nel frattempo, in un potenziale colpo alle esportazioni agricole della regione, i cambiamenti dietetici cinesi si sono stabilizzati e, con essi, la domanda di cereali, mentre Cile e Perù affrontano l’indebolimento dei mercati immobiliari cinesi.

In uno scenario grave in cui i dazi statunitensi sulle importazioni messicane e brasiliane raggiungono il 20% e i dazi sulle importazioni cinesi raggiungono il 40%, Moody’s avverte che la regione potrebbe affrontare una recessione a tutto campo.

Il Messico subirebbe l’impatto più pesante a causa dell’esposizione statunitense, mentre il Brasile soffrirebbe ancora di più della contrazione economica cinese.

L’esposizione concentrata alle materie prime del Cile lo rende particolarmente vulnerabile, con proiezioni che mostrano tre trimestri consecutivi di contrazione del PIL.

Trump ha ripetutamente messo in guardia i paesi BRICS dal mettere in discussione il primato del dollaro, minacciando tariffe del 100% sui trasgressori, ma la potenziale dedollarizzazione è ancora lontana.

Come ricorda Moody’s, la China Investment Information Platform, pubblicizzata come alternativa ai pagamenti globali guidati dall’Occidente, si basa ancora molto sull’infrastruttura SWIFT.

Inoltre, i dati della Federal Reserve mostrano un progresso minimo nell’uso globale dello yuan nel commercio, nell’emissione di debito, nei crediti bancari internazionali e nelle riserve, con la maggior parte dei paesi BRICS che continua a fatturare prevalentemente in dollari USA.

Lucia Giannini

