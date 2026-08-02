La Russia non ha più bisogno di propagandisti in Occidente: oggi l’influenza di Mosca parla la nostra lingua.Vladimir Putin non ha più bisogno di propagandisti ufficiali in Occidente. I suoi interessi sono spesso rappresentati da persone che si presentano come avvocati, attivisti per i diritti umani o esperti indipendenti. Uno dei più noti è l’avvocato canadese-americano Robert Amsterdam.

Che si tratti di Ucraina o di Armenia, lo schema delle sue campagne è sorprendentemente simile. I governi che vogliono arginare l’influenza russa vengono dipinti come oppressori. Gli attori con stretti legami con Mosca, d’altro canto, vengono ritratti come vittime di persecuzione politica.

Questo sviluppo è di particolare importanza per la Germania. A Berlino, quasi nessuna accusa politica ha un peso morale maggiore dell’affermazione che la libertà religiosa sia minacciata. È proprio per questo che tali campagne si prestano particolarmente bene a reinterpretare i conflitti politici. Ciò che viene presentato come una difesa dei diritti religiosi può, in realtà, essere parte di un conflitto geopolitico ben più ampio.

Amsterdam ha attirato l’attenzione internazionale grazie alla sua campagna a favore di Vadim Novinsky, l’oligarca ucraino filo-russo e patrono della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca. Dopo che l’Ucraina ha intrapreso azioni contro istituzioni con presunti legami con Mosca in seguito all’invasione russa, Amsterdam ha presentato questa politica all’Occidente come un attacco alla libertà religiosa. Secondo un articolo del Washington Post, Amsterdam è stato incaricato da Novinsky di rappresentare gli interessi della Chiesa a livello internazionale. In diverse dichiarazioni, ha anche descritto la legge ucraina n. 8371 come una grave violazione delle libertà fondamentali e delle norme del diritto internazionale. In apparizioni sui media, reportage e conversazioni con i politici, ha dipinto il quadro di un governo che perseguita i credenti. I critici, tuttavia, sostengono che gli stretti legami di Novinsky con le reti filo-russe siano stati sistematicamente ignorati.

Nel frattempo, Amsterdam sta perseguendo una strategia sorprendentemente simile in Armenia. Lì, appare come un importante sostenitore delle forze che si oppongono al Primo Ministro Nikol Pashinyan. Questa volta, al centro della campagna c’è l’oligarca russo Samvel Karapetyan. Anche qui, il conflitto viene principalmente presentato come una lotta per la libertà religiosa e i diritti umani. Karapetyan appare come un difensore della Chiesa apostolica armena, mentre il governo viene dipinto come un oppressore. Secondo quanto riportato dai media internazionali, Amsterdam rappresenta sia Karapetyan che gli interessi della Chiesa apostolica armena e accusa il governo di esercitare pressioni politiche sulla chiesa. Nelle sue dichiarazioni pubbliche, ha parlato di un attacco alla libertà religiosa e all’indipendenza della chiesa.

Tuttavia, anche in questo caso, i critici evidenziano omissioni cruciali. Karapetyan mantiene da tempo legami con la Russia ed è considerato dai suoi oppositori parte di una rete politica volta a preservare l’influenza di Mosca in Armenia. Le notizie sui suoi contatti con le strutture di sicurezza russe e sul suo potere economico non trovano quasi alcun spazio nella narrazione pubblica dei suoi sostenitori.

Ciò che è degno di nota non è tanto l’esistenza di tali campagne, quanto la loro struttura. In Ucraina come in Armenia, lo stesso conflitto viene tradotto nello stesso linguaggio: i governi che vogliono contrastare l’influenza russa vengono descritti come autoritari. Gli attori con stretti legami con Mosca, d’altro canto, appaiono come vittime di persecuzione politica. I paesi cambiano, ma le argomentazioni rimangono praticamente identiche.

Naturalmente, l’attività di lobbying politico non è vietata. Anche i clienti controversi hanno diritto alla consulenza legale. Il problema sorge, tuttavia, quando il lavoro legale si trasforma in campagne politiche prolungate il cui effetto pratico è sempre lo stesso: indebolire i governi che cercano di prendere le distanze dall’influenza russa.

Il problema non è solo Robert Amsterdam. Il problema è un Occidente che ancora riconosce le operazioni di influenza solo quando si presentano sotto forma di propaganda ufficiale.

La realtà del XXI secolo è diversa. Gli stati autoritari collaborano sempre più spesso con intermediari autorevoli che hanno accesso ai media, ai parlamenti e alle élite politiche. Parlano il linguaggio dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, eppure promuovono narrazioni che servono gli interessi dei regimi autoritari.

Chi si concentra esclusivamente sui canali di propaganda e sulle fabbriche di troll trascura la vera sfida. Oggi l’influenza è spesso plasmata su misura.

Yevhen Mahda*

*Jewhen Mahda è un politologo ucraino, Professore di Relazioni Internazionali e Studi Strategici presso la Facoltà di Giurisprudenza e Relazioni Internazionali dell’Istituto Nazionale di Aviazione di Kiev e Direttore dell’Istituto di Politica Mondiale, noto per “Analisi della Politica Estera dell’Ucraina”. Le sue ricerche e pubblicazioni vertono su sicurezza internazionale, guerra ibrida, disinformazione, politica estera ucraina e integrazione europea ed euro-atlantica dell’Ucraina. Mahda è autore di diversi libri ed è un commentatore molto richiesto dai media ucraini e internazionali.

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