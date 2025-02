GUATEMALA. Washington potenzia il porto antagonista al cinese Chancay 

Guatemala e Stati Uniti hanno annunciato un’iniziativa da 125 milioni di dollari per espandere Puerto Quetzal, il più grande porto del Pacifico nel paese centroamericano, in una mossa per controbilanciare la presenza della Cina nella regione attraverso la sua attuale prevalenza nel Canale di Panama oltre al previsto attraversamento interoceanico del Nicaragua già in costruzione.

L’iniziativa guatemalteca mira ad estendere il terminal di 800 metri, aggiungere quattro nuovi ormeggi e ospitare navi commerciali più grandi. L’US Army Corps of Engineers, USACE, supervisionerà il progetto, che inizierà la costruzione nel 2027 dopo la firma di un accordo formale a maggio prossimo. Questa collaborazione fa parte di uno sforzo più ampio per aumentare la capacità commerciale del paese e posizionare il porto come hub logistico regionale, ha spiegato José Antonio Lemus di Empresa Portuaria Quetzal. Il costo totale del progetto è stimato in 600 milioni di dollari, riporta BneIntellinews.

Il nuovo progetto deriva dagli accordi firmati durante la recente visita del Segretario di Stato Marco Rubio in Guatemala, dove ha incontrato il Presidente Bernardo Arévalo de León.

Dalla sua fondazione nel 1980, Puerto Quetzal ha gestito fino a 700 milioni di chilogrammi di merci all’anno, ma non ha subito una modernizzazione significativa. La posizione di Puerto Quetzal, 100 chilometri a sud di Città del Guatemala, lo rende un punto di accesso fondamentale per le esportazioni di zucchero, caffè e tessuti. La sua vicinanza al Canale di Panama ne accresce l’importanza strategica per le rotte di spedizione globali.

L’espansione di Puerto Quetzal riflette anche dinamiche geopolitiche più ampie dopo l’apertura lo scorso anno del progetto del porto di Chancay sponsorizzato da Pechino in Perù nell’ambito della sua Belt and Road Initiative (BRI), che ha reso la struttura peruviana un collegamento commerciale chiave tra Asia e Sud America.

L’alternativa guatemalteca offre anche la vicina zona franca di Quetzal a soli quattro chilometri dal porto.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/