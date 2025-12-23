GROENLANDIA. Trump nomina un inviato per la Groenlandia. La Danimarca insorge

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato domenica il governatore della Louisiana Jeff Landry suo inviato speciale in Groenlandia, suscitando nuove critiche da parte di Danimarca e Groenlandia per l’interesse di Washington per l’isola artica ricca di minerali.

Trump ha sostenuto che la Groenlandia, territorio danese autonomo, diventi parte degli Stati Uniti, citando la sua importanza strategica e le sue risorse minerarie. Landry, che ha assunto l’incarico di governatore nel gennaio 2024, sostiene pubblicamente l’idea, riporta Reuters.

“Non si può annettere un altro Paese. Nemmeno con una discussione sulla sicurezza internazionale”, hanno dichiarato congiuntamente il Primo Ministro danese Mette Frederiksen e il Primo Ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen. “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi e gli Stati Uniti non la prenderanno in consegna”.

In un post su Truth Social, Trump ha scritto: “Jeff comprende quanto la Groenlandia sia essenziale per la nostra sicurezza nazionale e promuoverà con forza gli interessi del nostro Paese per la sicurezza, la protezione e la sopravvivenza dei nostri alleati e, in effetti, del mondo”.

Landry, in un post su X, ha ringraziato Trump: “È un onore servire… in questa posizione di volontariato per rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti. Questo non influisce in alcun modo sulla mia posizione di governatore della Louisiana!”

La Groenlandia, ex colonia danese con una popolazione di circa 57.000 abitanti, ha il diritto di dichiarare l’indipendenza in base a un accordo del 2009, ma continua a dipendere fortemente dalla pesca e dai sussidi danesi.

La sua posizione strategica tra Europa e Nord America la rende un sito chiave per il sistema di difesa missilistica balistica statunitense, mentre la sua ricchezza mineraria ha accresciuto l’interesse degli Stati Uniti a ridurre la dipendenza dalle esportazioni cinesi.

Inoltre è un ponte perfetto per ostacolare lo sviluppo della rotta artica sino-russa e per dare il via all’omologa statunitense.

Nielsen, rappresentante della Groenlandia, ha commentato su Facebook: “Ci siamo svegliati di nuovo con un nuovo annuncio del presidente degli Stati Uniti. Può sembrare importante, ma non cambia nulla per noi. Decidiamo noi il nostro futuro”.

Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha dichiarato lunedì che avrebbe convocato l’ambasciatore statunitense Kenneth Howery, che ha promesso “rispetto reciproco” durante una recente visita in Groenlandia.

“Dal nulla, è apparso un rappresentante presidenziale speciale degli Stati Uniti, che, a suo dire, ha il compito di prendere il controllo della Groenlandia. Questo è, ovviamente, del tutto inaccettabile”, ha detto Rasmussen a TV2.

La Danimarca ha cercato di riparare i rapporti tesi con la Groenlandia nell’ultimo anno, cercando al contempo di allentare le tensioni con l’amministrazione Trump investendo nella difesa artica per rispondere alle critiche degli Stati Uniti sulla sicurezza inadeguata. “È una situazione difficile quella in cui ci stanno mettendo i nostri alleati di sempre”, ha dichiarato il primo Ministro Frederiksen in un post su Instagram.

Antonio Albanese

