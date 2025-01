GROENLANDIA. Trump Jr va sull’isola in visita privata 

Donald Trump Jr. è stato nella capitale della Groenlandia, Nuuk, per una visita privata martedì, poco dopo che suo padre, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, ha ribadito il suo interesse per l’isola artica ricca di risorse.

Trump Jr. è arrivato sull’aereo privato “Trump Force One” di suo padre intorno alle 12:50 GMT, secondo una trasmissione in diretta dall’aeroporto di Nuuk e dai siti Web di tracciamento dei voli, riporta Reuters.

“No, non sto comprando la Groenlandia”, ha detto Trump Jr. in un podcast il 6 gennaio, alludendo ai recenti commenti di suo padre. “La cosa divertente è che in realtà sto per fare una lunga gita personale di un giorno in Groenlandia”. Non erano infatti previsti incontri ufficiali di nessun tipo.

La Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca, fa geograficamente parte del continente nordamericano e la sua capitale Nuuk è più vicina a New York che alla capitale danese Copenaghen. Sempre il 6 gennaio, il presidente eletto Trump ha elogiato l’isola sulla sua piattaforma social Truth Social, promettendo di “Make Greenland Great again” (Fare di nuovo grande la Groenlandia, ndr). Ospita la base Usa Pituffik. La base spaziale Pituffik, ex base aerea Thule, è una base della forza spaziale degli Stati Uniti situata sulla costa nordoccidentale della Groenlandia. È l’installazione più settentrionale delle forze armate statunitensi, a 1.210 km a nord del Circolo polare artico e a 1.524 km dal Polo Nord.

“La Groenlandia è un posto incredibile e le persone ne trarranno enormi benefici se e quando diventerà parte della nostra nazione”, ha scritto DOnald Trump che poi ha aggiunto che suo figlio stava visitando la Groenlandia per vedere “alcune delle aree e dei luoghi più magnifici”.

Nel 2019, Trump ha posticipato una visita programmata in Danimarca dopo che il primo Ministro Mette Frederiksen ha respinto la sua idea di acquisto della Groenlandia da parte degli Stati Uniti.

Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio, ha segnalato che avrebbe perseguito una politica estera non vincolata da sottigliezze diplomatiche, minacciando di prendere il controllo del Canale di Panama e affermando il mese scorso che il controllo statunitense della Groenlandia è una “necessità assoluta”.

La Danimarca, stretto alleato della NATO, ha visto i rapporti con la Groenlandia peggiorare negli ultimi anni, spinti dalle rivelazioni di cattiva condotta del suo ex sovrano coloniale Danimarca. Il primo Ministro della Groenlandia, Mute Egede, ha dichiarato che l’isola non è in vendita, ma nel suo discorso di Capodanno ha intensificato la spinta per l’indipendenza dalla Danimarca, liberandola dalle “catene del colonialismo” per plasmare il proprio futuro, sebbene non abbia menzionato gli Stati Uniti. “La Groenlandia è aperta e coloro che desiderano farci visita sono i benvenuti”, ha affermato il ministero degli esteri della Groenlandia in una dichiarazione rilasciata la sera del 6 gennaio. Il primo Ministro danese Frederiksen ha detto martedì all’emittente TV2: “Abbiamo bisogno di una stretta cooperazione con gli americani”.

“D’altra parte, vorrei incoraggiare tutti a rispettare il fatto che i groenlandesi sono un popolo, è il loro paese e solo la Groenlandia può determinare e definire il futuro della Groenlandia”, ha detto Frederiksen.

La Groenlandia, che ha una popolazione di 57.000 abitanti, vanta ricchezze minerarie, petrolifere e di gas naturale. Ma lo sviluppo è stato lento, lasciando la sua economia dipendente dalla pesca e dai sussidi annuali della Danimarca.

Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha affermato il 7 gennaio di condividere l’opinione secondo cui la Groenlandia non è in vendita: ”(La visita) dimostra che la Groenlandia e l’Artico saranno nell’agenda politica internazionale in un modo completamente diverso da quello a cui siamo abituati”, ha affermato. “Questa è una conseguenza naturale della situazione di sicurezza nell’Artico”.

Luigi Medici

