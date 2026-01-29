GROENLANDIA. Restiamo danesi ma occorre fare più vigilanza

Il primo Ministro della Groenlandia ha dichiarato mercoledì che ci sono linee rosse che non possono essere oltrepassate nei colloqui con gli Stati Uniti, ma ha riconosciuto che è necessario fare di più per rafforzare la sicurezza nella regione di fronte a una Russia più aggressiva.

Jens-Frederik Nielsen e il primo Ministro danese Mette Frederiksen erano a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron e rafforzare il sostegno alla spinta del presidente statunitense Donald Trump a conquistare l’isola artica, che è stata territorio danese per secoli, riporta Reuters.

Macron ha affermato che la Francia condivide l’opinione sulla necessità di rafforzare la difesa nell’Artico: “Data la posizione della Russia nell’estremo nord, la presenza economica della Cina e le conseguenze strategiche di questo riavvicinamento, concordiamo sulla necessità di rafforzare la nostra posizione difensiva nell’Artico”, ha affermato.

La Francia ha inoltre sostenuto un aumento della vigilanza e delle attività della NATO nell’Artico, ha affermato. “Siamo pronti ad aderire”.

Sono previsti colloqui tra Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti per cercare di trovare una soluzione alla crisi, ma Nielsen ha affermato che la Groenlandia ha delle linee rosse che non possono essere oltrepassate, anche se spera di giungere a una sorta di accordo, senza entrare nei dettagli.

“Siamo sotto pressione, una forte pressione. Stiamo cercando di reagire dall’esterno. Stiamo cercando di gestire la nostra gente che ha paura, che è spaventata”, ha dichiarato in una conversazione congiunta con Frederiksen all’Università di Sciences Po. Ma ha anche aggiunto: “Dobbiamo aumentare la sorveglianza e la sicurezza nella nostra regione a causa del modo in cui la Russia si comporta ora”.

La richiesta degli Stati Uniti di controllo della Groenlandia ha scosso le relazioni transatlantiche e accelerato gli sforzi europei per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, anche se la scorsa settimana Trump ha ritirato le minacce tariffarie ed escluso di prendere la Groenlandia con la forza. Frederiksen ha affermato che la crisi ha dimostrato che la maggior parte degli europei era sulla stessa lunghezza d’onda ed era riuscita a unirsi per respingere le richieste di Trump, in particolare la sua minaccia di ulteriori dazi su alcuni stati europei.

“Penso che l’Europa abbia imparato qualcosa nelle ultime due settimane”, ha dichiarato in seguito in una conferenza stampa con Macron e Nielsen.

Affermando che l’ordine mondiale è cambiato per sempre e chiedendosi cosa potrebbe accadere a Washington in futuro, Frederiksen ha affermato che è fondamentale che l’Europa diventi più forte, ma ha anche sollecitato l’unità transatlantica, dato che è chiaro che la Russia non vuole la pace.

“Se permettiamo alla Russia di vincere in Ucraina, continueranno”, ha affermato. “Il modo migliore per gli Stati Uniti, l’Europa, è restare uniti”.

La frattura diplomatica tra Danimarca e Stati Uniti, entrambi membri fondatori della NATO, nelle ultime settimane sembrava minacciare il futuro dell’alleanza militare, sebbene il conflitto sia stato successivamente spostato su un binario diplomatico.

Metà della massa continentale dell’Artico è territorio russo. Dal 2005 Mosca ha riaperto e modernizzato decine di basi militari di epoca sovietica, sia sulla sua terraferma artica che sulle isole al largo della sua costa settentrionale.

La Russia sostiene che parlare di Mosca e Pechino come di una minaccia per la Groenlandia sia un mito per fomentare l’isteria.

Luigi Medici

