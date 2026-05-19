GROENLANDIA. Nuuk teme di perdere di fatto l’indipendenza, nei negoziati con gli USA

A mesi di distanza dalle crescenti pressioni di Donald Trump per l’annessione della Groenlandia, sono in corso negoziati riservati che potrebbero cambiare il futuro dell’isola artica.

Secondo il New York Times, Washington sta cercando di ottenere maggiori diritti militari e influenza sulle principali decisioni di investimento in Groenlandia, il che potrebbe minacciare la sovranità del territorio.

NYT riporta che funzionari statunitensi, groenlandesi e danesi hanno tenuto almeno cinque incontri a porte chiuse a Washington da gennaio, mentre l’amministrazione Trump preme per un ruolo americano più ampio e permanente in questo territorio artico strategicamente importante, ricco di minerali delle terre rare, risorse naturali non ancora sfruttate, petrolio e uranio sepolti sotto la calotta glaciale e attraversato da importanti vie militari, sempre più considerate cruciali per gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

I negoziati erano inizialmente volti a placare le tensioni dopo che le aggressive dichiarazioni di Trump avevano sollevato timori di una rottura diplomatica all’interno della NATO. Ma i leader groenlandesi temono ora che le discussioni stiano prendendo la direzione opposta, aprendo la strada a una presenza americana sull’isola molto più ampia e duratura.

Gli Stati Uniti stanno cercando di rivedere un accordo militare in vigore da decenni per garantire che le forze americane possano continuare a operare in Groenlandia in modo permanente, anche se l’isola dovesse ottenere l’indipendenza dalla Danimarca. I politici groenlandesi considerano la proposta una “clausola permanente” che potrebbe limitare in modo definitivo la sovranità dell’isola.

I negoziatori di Washington stanno anche spingendo per ottenere un effettivo potere di veto sui principali accordi di investimento estero in Groenlandia, in particolare per bloccare il coinvolgimento di Russia e Cina in progetti infrastrutturali e minerari. Funzionari a conoscenza dei negoziati hanno affermato che sia la Groenlandia che la Danimarca si oppongono a qualsiasi accordo che consentirebbe a Washington di influenzare le decisioni commerciali sull’isola, riporta India Today.

Secondo quanto riportato, il Pentagono starebbe anche portando avanti i piani di espansione militare in Groenlandia. Secondo quanto riportato, un ufficiale del Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha recentemente visitato la città di Narsarsuaq, nella Groenlandia meridionale, per ispezionare un aeroporto, le strutture portuali e possibili siti per alloggiare le truppe americane.

Il generale Gregory M. Guillot, capo del Comando Nord degli Stati Uniti, ha dichiarato all’agenzia di stampa statunitense che la Groenlandia farebbe parte di una più ampia rete di difesa artica che collegherebbe stazioni radar e basi militari in Alaska, Canada e Groenlandia. Ha aggiunto che l’esercito americano desidera un porto in acque profonde e strutture per consentire alle forze speciali di effettuare esercitazioni di addestramento a rotazione sull’isola.

La leadership groenlandese ha ripetutamente affermato che l’isola non è in vendita e che qualsiasi decisione futura sull’indipendenza deve rimanere di esclusiva competenza della Groenlandia.

“Niente di tutto questo è giusto”, ha dichiarato al New York Times Pipaluk Lynge, presidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento groenlandese. “Sembra una situazione da tutto o niente. La soluzione migliore sarebbe semplicemente non essere invasi o controllati”.

Anche il Primo Ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha sottolineato che la Groenlandia desidera la cooperazione economica senza rinunciare alla propria autonomia.

“Possiamo assolutamente fare affari”, ha affermato Nielsen. “Ma abbiamo normative ambientali molto rigide e tali rimarranno”.

“Sono quasi stufo di ripeterlo”, ha aggiunto. “Ma la questione dell’indipendenza della Groenlandia e il rapporto tra la Groenlandia e la Danimarca sono questioni che dobbiamo risolvere internamente. Non è qualcosa in cui gli americani o chiunque altro debba interferire”.

Il rapporto afferma che i politici groenlandesi temono che Trump possa rilanciare la sua spinta all’annessione della Groenlandia se i conflitti in Iran e Ucraina dovessero attenuarsi. Alcuni funzionari sarebbero talmente preoccupati da tenere d’occhio il 14 giugno, giorno del compleanno di Trump, temendo che possa nuovamente riportare l’attenzione sulla Groenlandia.

L’inviato speciale statunitense Jeff Landry è arrivato a Nuuk domenica 17 maggio. Landry, il governatore della Louisiana nominato da Trump lo scorso anno per promuovere gli interessi statunitensi in Groenlandia, dovrebbe partecipare alla conferenza economica “Future Greenland” insieme all’ambasciatore statunitense in Danimarca, Kenneth Howery.

L’ambasciata statunitense a Copenaghen ha affermato che la delegazione mirava a “incontrare una vasta gamma di groenlandesi per ascoltare e imparare con l’obiettivo di espandere le opportunità economiche, costruire legami tra le persone, e una maggiore comprensione tra gli Stati Uniti e la Groenlandia”.

All’inizio di quest’anno, la Groenlandia, la Danimarca e gli Stati Uniti hanno concordato di avviare negoziati diplomatici di alto livello nel tentativo di allentare le tensioni sorte in seguito al rinnovato interesse di Trump per il territorio artico.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/