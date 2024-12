GROENLANDIA. Nel Grande Gioco Artico, Trump la vuole a tutti i costi

La geografia della Groenlandia, situata sulla foce dell’Artico, la pone sulla soglia di un potenziale futuro campo di battaglia tra Russia, Cina e Stati Uniti che hanno già annunciato di volerla difendere se la Danimarca non lo farà.

Lo ha affermato l’ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump su Fox News, Robert O’Brien.

O’Brien ha spiegato che l’interesse di Trump per l’isola più grande del mondo è correlato al futuro del trasporto marittimo, riporta Nikkei.

O’Brien ha detto che la Danimarca dovrebbe lasciare che gli Stati Uniti “acquistino” la Groenlandia se non sono in grado di difendere il paese, notando che il territorio diventerà sempre più importante nei prossimi anni. O’Brien ha descritto la Groenlandia come un'”autostrada dall’Artico fino al Nord America” ​​e ha osservato che il paese, che fa parte del Regno di Danimarca, diventerà sempre più importante con il riscaldamento del clima nei prossimi anni.

“È strategicamente molto importante per l’Artico, che sarà il campo di battaglia critico del futuro perché, man mano che il clima si riscalda, l’Artico diventerà un percorso che forse ridurrà anche l’uso del Canale di Panama”, ha affermato O’Brien.

Il discorso sull’acquisto della Groenlandia può anche essere visto come una mossa per la sicurezza nazionale. L’Artico è una regione chiave poiché gli Stati Uniti cercano di contrastare Russia e Cina, e sta diventando più contesa poiché lo scioglimento dei ghiacci apre nuove rotte di navigazione.

O’Brien ha citato il presidente eletto Trump che ha affermato che gli Stati Uniti non difenderanno la Groenlandia gratuitamente. “I russi e i cinesi sono ovunque nell’Artico”, ha affermato O’Brien. “Il Regno di Danimarca possiede la Groenlandia e ha l’obbligo di difenderla. E così il presidente Trump ha detto: “Se non difendete la Groenlandia, la compreremo e la difenderemo”. Ma non la difenderemo gratis e non vi lasceremo fare, e non svilupperemo la Groenlandia e non estrarremo i minerali, il petrolio e le risorse della Groenlandia”.

“La Danimarca è ora in prima linea nella guerra contro Russia e Cina. Sono come gli stati baltici. Sono come la Polonia per via del loro vasto territorio in Groenlandia. E quindi devono difendere la Groenlandia”, ha aggiunto O’Brien. “E se non possono difenderla loro, dovremo farlo noi, e non lo faremo gratis”.

In alternativa, ha detto O’Brien, se la Danimarca non vuole pagare gli Stati Uniti per la difesa della Groenlandia, gli Stati Uniti possono togliergli il territorio dalle mani: ”Possono lasciarci acquistare la Groenlandia dalla Danimarca, e la Groenlandia può diventare parte dell’Alaska. Voglio dire, i nativi della Groenlandia sono strettamente imparentati con la gente dell’Alaska, e la renderemo parte dell’Alaska”, ha detto O’Brien.

In un post su Truth Social che annunciava la sua scelta per l’ambasciatore in Danimarca la scorsa settimana, Trump ha dichiarato che la proprietà statunitense del territorio insulare “è una necessità assoluta”.

Il primo ministro groenlandese Múte Eged ha respinto i commenti di Trump, affermando che la Groenlandia “non sarà mai in vendita” e la Danimarca ha annunciato un nuovo pacchetto per rafforzare la sicurezza dell’isola artica.

Il premier groenlandese Múte Bourup Egede ha già risposto a Trump che l’isola non è in vendita, ma che sono disposti a fare affari.

Lucia Giannini

