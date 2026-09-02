GROENLANDIA. Coscritti danesi schierati e addestrati per difendere l’isola 

Per la prima volta nella storia recente, reclute danesi sono state dispiegate in Groenlandia, nell’ambito della strategia danese volta a rafforzare la propria presenza nell’Artico dopo le richieste degli Stati Uniti di acquisire il territorio.

Il presidente statunitense Donald Trump ha ripetutamente cercato di acquisire l’isola danese semi-autonoma, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale e accusando Copenaghen di trascurare la difesa artica. Danimarca e Groenlandia hanno fermamente respinto l’idea, riporta Reuters.

Le reclute fanno parte della prima coorte del nuovo programma di coscrizione esteso danese, volto a formare soldati in grado di operare in una delle regioni più strategicamente importanti e complesse del regno.

Copenaghen ha stanziato miliardi di dollari per rafforzare le difese artiche dopo che il ministro della Difesa danese ha riconosciuto anni di sottoinvestimenti nella regione.

I coscritti prendono parte ad Arctic Endurance, un’esercitazione militare danese che addestra i soldati al combattimento e alla sopravvivenza in condizioni climatiche estreme. L’esercitazione fa parte di Arctic Sentry, una missione NATO lanciata quest’anno per rafforzare la presenza dell’Alleanza nell’Artico e allentare le tensioni all’interno della NATO dopo le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia. Secondo il Ministero della Difesa danese, l’operazione durerà fino al 2026, mentre il governo danese ha annunciato che il dispiegamento potrebbe rimanere in Groenlandia per uno o due anni.

Il 15 gennaio 2026, in risposta alle minacce, diversi Stati europei della NATO, come Francia, Germania e Svezia, hanno inviato personale militare in Groenlandia per esercitazioni congiunte, al fine di dimostrare la propria prontezza a difendere l’isola. Entro il 19 gennaio, la Danimarca aveva inviato altri 200 soldati in Groenlandia. Quel giorno, la Danimarca annunciò un ulteriore e consistente dispiegamento di truppe in Groenlandia, previsto a breve. Più tardi, quello stesso giorno, iniziarono ad arrivare in Groenlandia altri soldati, accompagnati dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Reale Danese, il Generale Peter Boysen. Boysen, che vanta una vasta esperienza in zone di guerra internazionali e operazioni speciali, dichiarò di essere pronto a difendere la Groenlandia in caso di invasione.

La Russia, che mantiene la più grande presenza militare nell’Artico, ha criticato la crescente attività della NATO nella regione, descrivendola come una minaccia diretta alla sicurezza che aumenta il rischio di confronto.

La Cina ha intensificato la sua attività nella regione ricca di minerali, principalmente in collaborazione con Mosca.

Addestrandosi a nord del Circolo Polare Artico, le reclute si sono mosse attraverso un paesaggio di roccia nuda e distese aperte senza alberi in vista.

Anna Lotti

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