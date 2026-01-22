GROENLANDIA. Copenhagen non negozia sulla sua sovranità

Il primo ministro danese ha insistito giovedì sul fatto che il suo paese non può negoziare sulla propria sovranità, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver concordato con il capo della NATO un “quadro di un accordo futuro” sulla sicurezza dell’Artico, e ha affermato di essere stata “informata che non è stato così”.

Mercoledì Trump ha bruscamente revocato i dazi che aveva minacciato di imporre a otto nazioni europee per fare pressione sugli Stati Uniti per il controllo della Groenlandia, un territorio semiautonomo dell’alleato NATO, la Danimarca. Si è trattato di un’inversione di rotta drastica poche ore dopo che Trump aveva insistito di voler ottenere l’isola “inclusi diritti, titoli e proprietà”, pur affermando che non avrebbe fatto uso della forza, riporta Telegraph India.

Ha affermato che sono in corso “ulteriori discussioni” sulla Groenlandia in merito al programma di difesa missilistica Golden Dome, un sistema multistrato da 175 miliardi di dollari che per la prima volta porterà armi statunitensi nello spazio. Trump ha fornito pochi dettagli, affermando che sono ancora in fase di elaborazione. La Danimarca insiste sull’integrità territoriale

Il primo Ministro danese Mette Frederiksen ha dichiarato giovedì che la sicurezza nell’Artico è una questione che riguarda tutta la NATO ed è “giusto e naturale” che ne venga discussa tra il presidente degli Stati Uniti e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Ha affermato di aver parlato con Rutte “continuamente”, anche prima e dopo l’incontro con Trump a Davos.

Ha scritto che la NATO è pienamente consapevole della posizione del Regno di Danimarca secondo cui qualsiasi questione politica può essere negoziata, comprese le questioni di sicurezza, investimenti ed economia, “ma non possiamo negoziare sulla nostra sovranità”.

“Sono stata informata che non è stato così”, ha affermato, aggiungendo che solo la Danimarca e la Groenlandia possono prendere decisioni su questioni che li riguardano.

Frederiksen ha affermato che la Danimarca desidera continuare a impegnarsi in un dialogo costruttivo con gli alleati su come rafforzare la sicurezza nell’Artico, incluso il programma statunitense Golden Dome, “a condizione che ciò avvenga nel rispetto della nostra integrità territoriale”.

Alla domanda, in un’intervista con Fox News, se la Groenlandia sarebbe rimasta parte del regno di Danimarca in base all’accordo quadro annunciato da Trump, Rutte ha risposto che “quella questione non è più emersa nelle mie conversazioni di stasera con il presidente”. “È molto concentrato su cosa dobbiamo fare per garantire che quella vasta regione artica, dove il cambiamento è in atto in questo momento, dove cinesi e russi sono sempre più attivi, possa essere protetta”, ha detto. “Questo è stato davvero il fulcro delle nostre discussioni”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, uno dei paesi europei che ha dovuto affrontare la minaccia di Trump di imporre dazi sulla Groenlandia, ha sottolineato la necessità che gli alleati europei della NATO facciano di più per proteggere la regione artica e ha sottolineato che si tratta di “un interesse transatlantico comune”.

“Proteggeremo la Danimarca, la Groenlandia e il nord dalla minaccia rappresentata dalla Russia”, ha dichiarato al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. “Rispetteremo i principi su cui si fonda il partenariato transatlantico, ovvero la sovranità e l’integrità territoriale”.

“Sosteniamo i colloqui tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti sulla base di questi principi”, puntando a una cooperazione più stretta, ha affermato Merz. “È una buona notizia che stiamo compiendo passi nella giusta direzione. Accolgo con favore le dichiarazioni del Presidente Trump di ieri sera: questa è la strada giusta da percorrere”.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/