GROENLANDIA. A Nuuk fa caldo, e non solo politicamente 

La Groenlandia, l’isola artica ambita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha registrato quest’anno il gennaio più caldo mai registrato, con un tasso di riscaldamento quattro volte più rapido della media globale che ridisegna le prospettive per settori che vanno dalla pesca all’industria mineraria.

Le temperature preliminari rilevate dall’Istituto Meteorologico Danese nella capitale groenlandese Nuuk hanno registrato una media di +0,2 gradi Celsius a gennaio, la più alta mai registrata e ben al di sopra della media storica di -7,7 gradi tra il 1991 e il 2020. “Il cambiamento climatico è già chiaramente visibile in Groenlandia”, ha affermato Jacob Hoyer, direttore del Centro Nazionale per la Ricerca sul Clima presso l’Istituto Meteorologico Danese. “Dai dati possiamo vedere che il riscaldamento si sta verificando quattro volte più velocemente dell’aumento medio della temperatura nel mondo”, riporta Reuters.

Il clima caldo fa sì che il ghiaccio marino si estenda meno a sud lungo la costa ogni inverno e sia più sottile anche dove esiste, rendendolo difficile da utilizzare per i trasporti, secondo Hoyer.

Può anche influire sul pilastro dell’economia groenlandese: la pesca. Secondo Statistics Greenland, le catture di gamberi, halibut e merluzzo rappresentano la principale esportazione e hanno rappresentato il 23% del prodotto interno lordo nel 2023, mentre il settore fornisce il 15% di tutti i posti di lavoro. “Anche le acque intorno alla Groenlandia si stanno riscaldando e questo può cambiare l’ecosistema e il settore ittico. Molto probabilmente avrà un impatto”, ha affermato Hoyer, aggiungendo che è troppo presto per dire esattamente in che modo.

Sebbene Trump abbia principalmente evidenziato le preoccupazioni per la sicurezza, la Groenlandia detiene anche risorse minerarie strategiche che potrebbero giocare un ruolo nella lotta per il potere sull’isola. Un’indagine danese pubblicata nel 2023 ha mostrato che 25 dei 34 minerali considerati “materie prime critiche” dalla Commissione Europea si trovavano nel sottosuolo del’Isola.

La burocrazia che circonda le concessioni minerarie, le condizioni difficili e l’opposizione dei gruppi indigeni hanno storicamente reso l’attività mineraria costosa. Il rovescio della medaglia del riscaldamento climatico potrebbe essere che tali iniziative diventino più redditizie man mano che l’estrazione e il trasporto diventano meno costosi, ha affermato Hoyer.

Tuttavia, le aziende di molti settori consolidati affrontano l’incertezza del presente.

Anna Lotti

