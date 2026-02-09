GROENLANDIA. A Nuuk aprono i consolati di Canada e Francia 

Francia e Canada hanno aperto venerdì scorso i loro consolati nella capitale della Groenlandia, Nuuk, rafforzando i legami artici in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito il suo interesse ad acquisire l’isola.

L’espansione diplomatica ha evidenziato l’impegno delle due nazioni a rafforzare la loro presenza artica e le partnership con la Groenlandia, un territorio danese semi-autonomo che è diventato un punto focale grazie all’affermazione di Trump secondo cui il controllo statunitense dell’isola è una priorità per la sicurezza nazionale, riporta Reuters.

La rinnovata spinta di Trump ad acquisire la Groenlandia, dove gli Stati Uniti hanno già un proprio consolato, ha allarmato gli alleati europei e acceso il dibattito sulla sovranità e la sicurezza dell’Artico.

Il ministro degli Esteri canadese Anita Anand e il governatore generale Mary Simon erano la Groenlandia venerdì e hanno partecipato all’inaugurazione del consolato canadese. Anand ha incontrato il Ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen e il Ministro degli Esteri della Groenlandia Vivian Motzfeldt a Nuuk per discutere di collaborazione sulla sicurezza artica.

Il Canada ha annunciato i suoi piani a dicembre, quando Anand ha dichiarato che il Paese avrebbe aperto consolati in Groenlandia e Anchorage, in Alaska, nell’ambito degli sforzi per rafforzare la propria presenza nell’Artico. Anche il Primo Ministro Mark Carney si è impegnato a rafforzare la presenza militare e di sicurezza del Canada nell’Artico.

La Francia, il cui Ministro degli Esteri è in visita nelle prossime settimane, sarà il primo Paese dell’Unione Europea ad aprire un consolato generale in Groenlandia. Parigi ha solo nove cittadini residenti sull’isola.”La Francia ribadisce il suo impegno a rispettare l’integrità territoriale del Regno di Danimarca”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri francese in una nota.

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato i piani per il consolato durante la sua visita in Groenlandia lo scorso anno, in segno di solidarietà dopo che Trump aveva espresso interesse per l’acquisizione della Groenlandia.

Il suo nuovo console generale, Jean-Noël Poirier, è stato in precedenza in Vietnam e più recentemente in Libia e ha affermato che l’obiettivo iniziale sarà quello di ascoltare le esigenze dei groenlandesi e concentrarsi su iniziative scientifiche e culturali:”Non ho paura del freddo, delle notti di 20 ore. Sono stato in Libia l’anno scorso e abbiamo rischiato di morire. Siamo stati colpiti da colpi di mortaio, ma qui non avrò bisogno di un giubbotto antiproiettile o di un casco come a Tripoli, quindi non ci sono problemi”, ha detto.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/