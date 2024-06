GRECIA. Esercitazioni navali per bloccare il greggio russo 

La Grecia ha lanciato la sua più grande e lunga esercitazione navale mai tenuta, limitando nel contempo il movimento della flotta ombra russa nelle sue acque.

Stando a quanto riportano The Bell e Bne Intellinews, la Russia ha utilizzato le acque greche per facilitare i trasferimenti di petrolio da nave a nave al largo delle coste come parte dei suoi piani per eludere le sanzioni internazionali. Le navi russe non devono chiedere alla Grecia il permesso di attraversare le sue acque a causa del diritto marittimo internazionale sul diritto di passaggio inoffensivo. Tutte le navi di qualsiasi stato hanno il diritto libero e irreversibile, ai sensi del diritto internazionale, di effettuare un “passaggio innocente” attraverso le acque territoriali di qualsiasi stato.

L’esercitazione, annunciata il 4 giugno, si svolgerà nel Golfo di Laconia e durerà fino al 15 luglio, seguendo da vicino un’esercitazione di due settimane appena conclusa. L’operazione consente alla Grecia di chiudere il proprio spazio marittimo alle navi civili, in una delle poche eccezioni al diritto di passaggio inoffensivo.

Le esercitazioni navali greche bandiranno temporaneamente le petroliere russe dalle sue acque ed eviteranno di provocare una crisi, impedendo alle petroliere di utilizzare l’area per i trasferimenti di petrolio della STS. Usare la marina per fermare le petroliere russe sarebbe un blocco navale ed è ufficialmente un atto di guerra.

Questi trasferimenti sono diventati una necessità per le compagnie petrolifere russe dopo il doppio embargo petrolifero europeo introdotto il 5 dicembre 2022 e il 5 febbraio 2023, poiché hanno riorientato le esportazioni verso l’Asia. Le petroliere più piccole Aframax o Suezmax prelevano petrolio dai porti russi nel Baltico e nel Mar Nero e lo trasferiscono su superpetroliere più grandi della classe VLCC nel Mar Mediterraneo aperto per il viaggio di due mesi verso gli acquirenti in Cina e India.

A dicembre 2023, l’Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri, OFAC, ha introdotto sanzioni che hanno effettivamente preso di mira 41 petroliere mettendole fuori gioco, ma l’OFAC è stato riluttante ad espandere le sanzioni per colpire le circa 300 petroliere della flotta ombra russa per paura di causare carenze di petrolio generalizzate che porterebbero ad un aumento dei prezzi.

Secondo notizie non confermate, la maggior parte di queste 41 navi cisterna sanzionate sono state rinominate e cambiata bandiera, sono tornate in servizio.

L’Organizzazione marittima internazionale ha etichettato il trasbordo STS come una pratica pericolosa che mina la sicurezza marittima e comporta rischi ambientali significativi.

È probabile che le esercitazioni greche costringano le petroliere russe a trasferire le loro operazioni STS altrove. Alcune attività di trasbordo si sono già spostate sulla costa orientale del Marocco, vicino all’enclave spagnola di Melilla. Questo cambiamento potrebbe spingere la Spagna ad agire nuovamente, dopo aver precedentemente espulso le petroliere russe dalle vicinanze della sua enclave di Ceuta.

Tommaso Dal Passo

