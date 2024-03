GRECIA. Atene vuole investire nella Difesa, vendendo i vecchi jet

Come la stragrande maggioranza dei paesi europei, la Grecia sta portando avanti un importante programma di revisione, ristrutturazione e ammodernamento delle proprie Forze Armate.

Negli ultimi mesi, il paese ellenico ha firmato accordi e contratti per l’acquisto di caccia e fregate Rafale dalla Francia , oltre a fare progressi nei negoziati per firmare la sua volontà sugli aerei stealth F-35A con gli Stati Uniti, riporta ZM.

Tuttavia, gli sforzi e la volontà troveranno i loro limiti nella disponibilità e nella gestione di risorse limitate. Nelle dichiarazioni riportate dai media locali, il ministro della difesa, Nikos Dendias, ha riferito che le forze armate greche stanno attraversando il processo di revisione e ristrutturazione più importante e ambizioso mai registrato nella storia recente del paese. Uno degli obiettivi è aumentare l’interoperabilità tra i vari sistemi d’arma e, in alcuni casi, avanzare con maggiori gradi di omogeneità.

Dendias si riferisce all’attuale flotta da combattimento dell’aeronautica militare greca, che dispone di vari cacciabombardieri di diversa origine, aggiungendo la presenza di varie versioni di ciascuno, producendo un aumento insostenibile dei costi associati alla loro manutenzione e al loro funzionamento.

Secondo quanto annunciato dal ministro, ad esempio, gli F-16 ellenici più vecchi, come il 30, potrebbero essere presto messi in vendita. Anche se il loro destino non è chiaro.

I Mirage 2000 greci sono oggi tra i meglio attrezzati e armati. Poiché, nonostante l’età, uno dei requisiti originali dell’aeronautica greca al momento della sua acquisizione era la capacità di lanciare missili AM-39 Exocet per missioni di attacco anti-superficie. Successivamente, la flotta nel intenzioni del ministero verrebbe ampliata con l’acquisto di nuovi esemplari che incorporerebbero la capacità di lanciare missili da crociera MBDA SCALP-EG e missili aria-aria MBDA MICA.

Infine, le possibilità di vendita dell’F-4 Phantom II greco non sono chiare, poiché ad oggi, ad eccezione della Turchia e della Corea del Sud, non esistono grandi utilizzatori di questo velivolo. Nel caso del Paese asiatico, inoltre, è già stata definita la prossima uscita dal servizio nel corso dell’anno in corso.

Tommaso Dal Passo

