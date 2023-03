GOLFO PERSICO. USNAVY testa ambulanze robot

La USNAVY punta ai droni marittimi ambulanza. I marinai che hanno un’emergenza medica potrebbero un giorno essere trasportati a riva da una imbarcazione senza equipaggio. La Marina degli Stati Uniti testa l’idea durante i 18 giorni di esercitazioni navali Imx nelle acque mediorientali.

Per il secondo anno consecutivo, l’esercitazione marittima internazionale, Imx, sarà combinata con l’esercitazione Cutlass Express. L’edizione di quest’anno, iniziata domenica, si svolge in diversi specchi d’acqua del Medio Oriente, nell’Oceano Indiano e nelle regioni costiere dell’Africa orientale e si concluderà il 16 marzo.

L’esperimento di trasferimento del paziente, il primo per Imx, utilizzerà un manichino medico per simulare un paziente umano.

Ci saranno due trasferimenti nel Golfo di Aqaba, uno da una nave statunitense e un altro da una nave partner regionale. I partecipanti sposteranno il manichino utilizzando il drone di superficie ad alta velocità Martac T38 Devil Ray, riporta Defense One.

Provare le ambulanze senza equipaggio fa parte dell’area di interesse dell’esercitazione. Le altre quattro aree di interesse sono comando e controllo combinati, sicurezza marittima, contromisure antimine e integrazione di sistemi senza equipaggio e intelligenza artificiale.

L’Imx/Ce23 di quest’anno ha 50 paesi partecipanti e organizzazioni internazionali come l’Organizzazione internazionale della polizia criminale, Interpol, più di 30 sistemi senza equipaggio e di intelligenza artificiale, 35 navi e 7.000 membri del personale.

Un velivolo che fa il suo debutto all’Imx è il K1000Ule, un drone aereo a lungo raggio di Kraus Hamdani Aerospace. Nel 2021 ha volato per 26 ore consecutive, stabilendo un record mondiale. Il drone verrà utilizzato durante l’esercitazione per fornire una «capacità oltre l’orizzonte per la “rete mesh” su cui stanno continuando a migliorare (…) Questo tipo di rete è un sistema utilizzato per scambiare dati e informazioni in un ambiente in cui le comunicazioni sono negate», prosegue la pubblicazione.

La USNAVY non ha dettagliato tutti i droni aerei, di superficie e sottomarini che verranno usati nell’esercitazione, ma ha affermato che la maggior parte sarà fornita dagli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti lavoreranno anche per migliorare i loro sistemi di intelligenza artificiale e “edge intelligence” per setacciare in modo più efficiente i dati dei sensori dei droni che vengono inviati a un centro operativo: «Durante Imx vogliamo spingere la capacità di intelligenza artificiale al limite o sulle stesse piattaforme senza pilota, in modo che possano selezionare alcune delle immagini e qualunque cosa i sensori stiano rilevando (…) E invia ai centri operativi ciò che è ritenuto più rilevante per la missione, a ciò di cui i decisori hanno bisogno per prendere decisioni più intelligenti più velocemente», prosegue il giornale Usa.

Antonio Albanese