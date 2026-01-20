GIORNALISMO. Prima edizione del premio stampa d’eccellenza Giornalisti 2.0

Roma – L’Associazione di categoria Giornalisti 2.0 annuncia ufficialmente i premiati della prima edizione del Premio Stampa d’Eccellenza – Giornalisti 2.0, riconoscimento istituito per valorizzare il giornalismo di qualità, il rigore professionale, la credibilità delle fonti e la capacità di innovare linguaggi e contenuti, mantenendo al centro il rispetto verso il pubblico e il ruolo sociale dell’informazione.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 23 gennaio 2026 alle ore 11.00, nella prestigiosa cornice dell’Associazione della Stampa Estera in Italia , presso Palazzo Grazioli a Roma. A presentare l’evento saranno la collega Antonella Salvucci e il collega Marco Scordo, che accompagneranno il pubblico nel corso della cerimonia e nella consegna dei riconoscimenti.

I premiati sono stati selezionati da una giuria qualificata, presieduta dal giornalista Rai Pino Nano e composta dall’intero Direttivo dell’Associazione Giornalisti 2.0, che ha operato secondo criteri di indipendenza, autorevolezza e attenzione al valore professionale e umano dei candidati, con particolare riguardo all’impatto del loro lavoro nel panorama dell’informazione italiana.

Il Premio Stampa d’Eccellenza – Giornalisti 2.0 si articola in tre sezioni: Premio alla Carriera, Giornalismo al Femminile e Giornalismo alla Memoria.

Per il Premio alla Carriera saranno insigniti: Mario Giobbe, già Radio Rai Sport; Bruno Tucci, già Corriere della Sera; Piero Vigorelli, già Rai e Mediaset; Rino Barillari, storico fotoreporter; Antonello Perillo, condirettore TGR Rai; Vincenzo Borgomeo, La Stampa Motori; Antonella Amendola, già inviata di Corriere della Sera e La Stampa; Giorgio Pacifici, Tg2, per il giornalismo scientifico; Ezio Luzzi, già Radio Rai Sport.

Il Premio “Giornalismo al Femminile” sarà assegnato a Eleonora Daniele (Rai 1 – Storie Italiane), Benedetta Rinaldi (Rai 3 – Elisir), Cristina Caruso (Rai Sport), Josephine Alessio (Rai News 24), Catia Acquesta (direttrice testate Roma Mobilità), Daniela Molina (direttrice del portale Donna in Affari), Annalisa Buccheri (direttrice Polizia Moderna), Sara Verta (TGR Lazio, segretaria sindacato Unirai), Susanna Galeazzi (Tg5) e Adriana Pannitteri (Tg2 – Storie), per il contributo professionale e umano offerto all’informazione italiana.

Il Premio “Giornalismo alla Memoria” renderà omaggio a Angiolino Lonardi, Mario Nanni, Mario Cappelli, Nicola Navazio, Simone Camilli e Alfonso Liguori, figure che hanno lasciato un segno profondo nel mondo dell’informazione e nel racconto della realtà.

«Con il Premio Stampa d’Eccellenza – Giornalisti 2.0 vogliamo riconoscere e valorizzare chi ha dedicato la propria vita alla difesa della qualità dell’informazione», dichiara Maurizio Pizzuto, Presidente dell’Associazione Giornalisti 2.0. «In un tempo complesso, segnato da profonde trasformazioni tecnologiche e culturali, il giornalismo resta un presidio fondamentale di democrazia. Questo Premio nasce per ribadire l’importanza dell’etica professionale, della competenza e del coraggio di raccontare i fatti con onestà e responsabilità, dando voce a chi ha saputo e sa ancora oggi essere punto di riferimento per i cittadini».

Il Premio Stampa d’Eccellenza – Giornalisti 2.0 si candida così a diventare un appuntamento annuale di rilievo nel panorama nazionale, dedicato a celebrare il valore dell’informazione italiana tra memoria, presente e futuro.

Redazione

