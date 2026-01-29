GIORDANIA. Banche di Amman alla conquista di Damasco

Insisteva bancario della Giordania sta esplorando eventuali opportunità di espansione in quello siriano attraverso partnership con istituti di credito esistenti o nuove acquisizioni.

Stando ad Al Mamlaka News, la Giordania, paese vicino alla Siria, aveva relazioni tese con il regime di Assad e si era allertato contro un maggiore accesso al mercato siriano, a seguito della creazione della nuova repubblica, sostenuta dalla Turchia. Tuttavia, poiché la calma e le relazioni sono migliorate negli ultimi mesi, c’è stata una forte spinta da parte dei siriani espatriati ad Amman e del governo giordano a collaborare con Damasco.

Secondo il direttore generale dell’associazione bancaria giordana, Maher Al-Mahrouq, “diverse banche giordane sono già presenti in Siria e altre stanno valutando percorsi per un’ulteriore espansione (…) Il totale delle attività del settore bancario giordano ha superato i 70 miliardi di dinari giordani, mentre le linee di credito ammontano a oltre 37 miliardi di dinari giordani”.

Al-Mahrouq ha osservato che il settore bancario giordano intende crescere a livello regionale, vista la sua resilienza e solidità patrimoniale. Il governatore della Banca centrale siriana, Abdul Qader Al-Husriya, ha precedentemente spiegato la profondità del coinvolgimento giordano nel sistema finanziario siriano.

Al-Husriya ha dichiarato: “Tre banche hanno ottenuto la licenza in Siria tra il 2005 e il 2010 con la partecipazione della Giordania, a dimostrazione dei legami bancari di lunga data tra i due Paesi (…) Ci sono banche che hanno ottenuto la licenza durante quel periodo con la partecipazione della Giordania, il che conferma l’esistenza di una consolidata presenza bancaria giordana in Siria”, aggiungendo che il settore sta cercando di ricostruire su queste basi.

Lo slancio per una cooperazione più profonda è stato rafforzato nel dicembre 2025, quando si è tenuto il Vertice bancario giordano-siriano sotto il patrocinio di Adel Sharkas, governatore della Banca Centrale di Giordania, e Al-Husriya. Il vertice ha riunito autorità di regolamentazione e dirigenti bancari di entrambi i Paesi per discutere le misure concrete per la reintegrazione.

Adel Sharkas ha dichiarato: “Gli incontri rafforzeranno la cooperazione tra i due Paesi in settori quali la vigilanza bancaria, la tecnologia finanziaria e l’inclusione finanziaria (…) Un settore bancario stabile e ben capitalizzato consente al Regno di svolgere un ruolo importante nel finanziamento della ricostruzione regionale, mentre le autorità siriane considerano i legami bancari transfrontalieri come un percorso per ripristinare la fiducia e mobilitare gli investimenti”, ha aggiunto.

A novembre 2025, una delegazione della Banca Centrale di Siria ha concluso una visita al Jordan Banking Studies Institute e alla Jordanian FinTech Academy per esaminare l’esperienza del Regno nel rafforzamento delle capacità istituzionali e nel rafforzamento dei quadri normativi e tecnici nel settore finanziario.

Sharkas ha affermato che “gli incontri avevano lo scopo di mostrare alla delegazione siriana le competenze bancarie e finanziarie della Giordania e di esplorare opportunità di partnership che potrebbero supportare la ricostruzione economica della Siria”, secondo quanto riprota BneIntelliNews.

La Banca Centrale di Giordania ha inoltre intensificato la cooperazione tecnica con la sua controparte siriana negli ultimi mesi. Tra queste, l’accoglienza di 16 membri del personale della banca centrale siriana per una formazione specializzata e l’invio di team tecnici a Damasco circa sei mesi fa per fornire assistenza sul campo: “Il settore fintech giordano si è evoluto in un modello regionale, guidato dalla stretta collaborazione tra la banca centrale e il settore privato; questi sforzi hanno contribuito a costruire infrastrutture finanziarie avanzate, in particolare nei sistemi di pagamento elettronico”, ha detto il Governatore Sharkas.

Luigia Giannini

