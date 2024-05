GIORDANIA. Arresti e sequestri di armi. Amman combatte così la rete della Resistenza islamica operante a Gaza

La Giordania ha sventato un presunto complotto guidato dall’Iran per contrabbandare armi nel regno alleato degli Stati Uniti per aiutare gli oppositori della monarchia al potere a compiere atti di sabotaggio, secondo due fonti giordane a conoscenza della questione, riprese da Reuters.

Le armi sono state inviate dalle milizie appoggiate dall’Iran in Siria a una cellula dei Fratelli Musulmani in Giordania che ha legami con l’ala militare del gruppo palestinese Hamas. Il tesoro è stato sequestrato quando i membri della cellula, giordani di origine palestinese, sono stati arrestati alla fine di marzo, hanno detto.

Il presunto complotto e gli arresti, riportati per la prima volta, avvengono in un momento di altissima tensione in Medio Oriente.

Le due fonti giordane di Reuters non hanno rivelato quali atti di sabotaggio sarebbero stati pianificati, citando indagini in corso e operazioni segrete. Hanno affermato che lo scopo del complotto era quello di destabilizzare la Giordania, un paese che potrebbe diventare un punto critico regionale nella crisi di Gaza poiché ospita una base militare statunitense e confina con Israele, Siria e Iraq, entrambi sede di milizie appoggiate dall’Iran.

Le fonti non hanno specificato quali armi siano state sequestrate nel raid di marzo, anche se hanno affermato che negli ultimi mesi i servizi di sicurezza hanno contrastato numerosi tentativi da parte dell’Iran e dei suoi gruppi alleati di contrabbandare armi, tra cui mine Claymore, esplosivi C4 e Semtex, fucili Kalashnikov e Katyusha da 107 mm. razzi.

Secondo fonti giordane, la maggior parte del flusso clandestino di armi nel paese è diretto verso i vicini territori palestinesi della Cisgiordania occupata da Israele. Tuttavia, alcune delle armi – comprese quelle sequestrate a marzo – erano destinate all’uso in Giordania da parte della cellula della Fratellanza alleata dei militanti di Hamas, hanno detto.

“Nascondono queste armi in pozzi chiamati punti morti, rilevano la loro posizione tramite GPS e fotografano la loro posizione e poi danno istruzioni agli uomini di recuperarle da lì”, ha detto una delle fonti, un funzionario con conoscenza di questioni di sicurezza, riferendosi al modus operandi dei contrabbandieri.

Le autorità giordane ritengono che l’Iran e i suoi gruppi alleati come Hamas e Hezbollah libanese stiano cercando di reclutare giovani membri radicali della Fratellanza del regno nelle loro organizzazioni anti-israeliane e anti-americane a causa nel tentativo di espandere la rete regionale di forze allineate di Teheran.

I Fratelli Musulmani giordani hanno confermato che alcuni membri erano stati arrestati a marzo in possesso di armi, ma ha affermato che qualunque cosa abbiano fatto non è stata approvata dal gruppo e che sospettavano che stessero contrabbandando armi in Cisgiordania piuttosto che pianificando atti in Giordania.

Reuters prosegue poi affermando che i membri della cellula arrestati erano stati reclutati dal capo di Hamas Saleh al-Arouri, che ha ideato le operazioni del gruppo palestinese in Cisgiordania dall’esilio in Libano. Arouri è stato ucciso da un attacco di droni a Beirut a gennaio, in un attacco ampiamente attribuito a Israele.

Nell’ultimo anno, la Giordania ha affermato di aver sventato molti tentativi da parte di infiltrati legati alle milizie filo-iraniane in Siria che, a suo dire, hanno attraversato i suoi confini con lanciarazzi ed esplosivi, aggiungendo che alcune armi sono riuscite a passare inosservate. L’Iran ha negato di essere dietro tali tentativi.

Luigi Medici

