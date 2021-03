GIOCHI ON LINE. Roblox stratosferica a Wall Street

La società statunitense Roblox, i cui giochi sono diventati popolari tra i bambini di tutto il mondo durante la pandemia, ha registrato un rialzo delle sue azioni a Wall Street la scorsa settimana, quando le sue azioni quotate sono salite del 54%, portando il valore della società a più di 40 miliardi di dollari.

L’azienda, che ha sede a San Mateo, in California, di fatto è tra i più popolari siti di gioco per bambini e offre una serie di giochi su dispositivi mobili e consolle.

Le azioni della società hanno aperto a 64,50 dollari e hanno finito di essere scambiate a 69,47 dollari, lo scorso mercoledì, in aumento rispetto al prezzo di riferimento di 45 dollari per azione fissato il precedente martedì e basato su dove le sue azioni erano state scambiate nei mercati privati meno liquidi.

Con i suoi avatar in stile Lego e la codifica facile da imparare per i programmatori in erba, l’applicazione di gioco online è diventata una fiorente clubhouse per i giovani giocatori, la maggior parte dei quali non ha più di 16 anni. Alla fine dello scorso anno, più di 31 milioni di utenti al giorno si tuffavano in Roblox su dispositivi mobili, desktop o console e vi trascorrevano cumulativamente miliardi di ore, secondo la società della Silicon Valley.

Al suo prezzo di chiusura, Roblox avrebbe una valutazione completamente diluita, che include le stock option non vestite e le azioni limitate, di 45,2 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di 38,2 miliardi di dollari.

La società sta andando in borsa attraverso una quotazione diretta piuttosto che una tradizionale offerta pubblica iniziale. Ciò significa che la società non sta vendendo alcuna azione prima del suo debutto sul mercato, come avviene con le Ipo.

Roblox ha beneficiato della domanda statunitense di videogiochi che è aumentata l’anno scorso, poiché i consumatori, in mezzo a diversi blocchi, hanno cercato l’intrattenimento domestico.

L’azienda si sta espandendo in altri paesi e sta anche facendo breccia tra gli utenti più anziani, superando la fase in cui più persone sopra i 13 anni saranno sulla piattaforma che sotto i 13 anni.

Lucia Giannini