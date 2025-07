GIAPPONE. Tokyo testa il suo cannone elettromagnetico navale

Il Giappone ha equipaggiato la nave da guerra sperimentale JS Asuka con un prototipo di cannone elettromagnetico a rotaia, segnando un passo significativo verso l’implementazione di questo sistema d’arma avanzato.

Come riportano The War Zone e AT, a giugno, gli osservatori hanno avvistato il cannone elettromagnetico, simile a un precedente prototipo terrestre sviluppato dall’Agenzia per l’Acquisizione, la Tecnologia e la Logistica (ATLA) del Ministero della Difesa giapponese, in porto con il suo involucro protettivo rimosso, a indicare lavori interni in corso. I test marittimi sono previsti entro la fine di luglio.

I progressi del Giappone contrastano con gli sforzi interrotti dalla Marina statunitense all’inizio degli anni 2020 a seguito di ripetute battute d’arresto tecniche. L’Asuka da 6.200 tonnellate ospita sistemi di alimentazione containerizzati per gestire il fabbisogno energetico del cannone a rotaia, che a quanto pare spinge proiettili a Mach 6,5 utilizzando cinque megajoule di carica.

ATLA mira a ridurre il fabbisogno energetico migliorando al contempo la longevità della canna oltre l’attuale durata di 120 colpi. L’iniziativa è in linea con i futuri piani di impiego a bordo dei cacciatorpediniere 13DDX e delle navi di classe Maya per rafforzare le difese contro le minacce ipersoniche.

I funzionari del forum internazionale sulle attrezzature per la difesa e la sicurezza DSEI Japan 2025 hanno citato la continua collaborazione con le controparti statunitensi e hanno notato un crescente interesse da parte di Francia, Germania, Cina e Turchia per tecnologie simili.

Le ambizioni giapponesi in materia di cannone a rotaia riflettono una svolta strategica verso capacità di fuoco rapido ed economicamente vantaggiose, in un contesto di crescente concorrenza regionale. La capacità economica del cannone a rotaia di affrontare minacce di livello inferiore contribuisce a ridurre la dipendenza da intercettori di alto valore, consentendo difese durature contro gli attacchi missilistici a saturazione.

Il Giappone attualmente impiega un sistema di difesa missilistica a due livelli, con cacciatorpediniere equipaggiati con Aegis che forniscono l’intercettazione a metà rotta e batterie Patriot che gestiscono la difesa terminale.

Dati i limiti dei sistemi SM-6 e Patriot, il cannone elettromagnetico giapponese potrebbe attenuare le preoccupazioni relative alla profondità e al costo del caricatore. Le navi da guerra giapponesi Aegis, tra cui quattro cacciatorpediniere di classe Kongo, due di classe Atago e due di classe Maya, trasportano ciascuna da 90 a 96 celle di lancio verticale (VLS). Tuttavia, queste potrebbero rivelarsi insufficienti durante un attacco di saturazione che coinvolga missili ipersonici, da crociera e balistici, insieme a droni kamikaze.

Un cannone a rotaia, integrato su queste piattaforme o sui futuri ASEV (Aegis System Equipped Vessels), potrebbe aumentare significativamente la capacità del caricatore.

Un proiettile a rotaia da 450 millimetri costa circa 25.000 dollari, rispetto a missili con un prezzo compreso tra 500.000 e 1,5 milioni di dollari. A differenza dei missili, sottolineano che i proiettili a rotaia sono inerti e non presentano alcun rischio di detonazione accidentale, alleggerendo i vincoli di trasporto e stoccaggio.

Tuttavia, il direttore principale della divisione politica degli equipaggiamenti dell’ATLA, Kazumi Ito, ha riconosciuto in un articolo del National Defense Magazine del giugno 2025 che il progetto del cannone a rotaia deve ancora affrontare notevoli sfide tecniche. Nello stesso articolo, Stew Magnuson evidenzia problemi irrisolti, tra cui l’usura della canna, l’approvvigionamento energetico, la dissipazione del calore e lo sviluppo di un sistema di puntamento ad alta velocità.

Tommaso Dal Passo

