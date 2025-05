GIAPPONE. Tokyo si muove sul filo del rasoio nelle relazioni con Pechino e Washington

Proprio mentre il principale negoziatore commerciale giapponese si recava a Washington la scorsa settimana per un altro round di colloqui sui dazi, una delegazione bipartisan denominata “Amicizia Giappone-Cina” ha concluso una visita a Pechino.

Una settimana prima, il capo del partito minore della coalizione di governo giapponese si trovava a Pechino per consegnare una lettera del primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba indirizzata al Presidente cinese Xi Jinping. I dettagli della lettera sono sconosciuti, ma le due parti hanno discusso dei dazi statunitensi oltre che di questioni bilaterali, riporta AP.

Tra tutti gli alleati degli Stati Uniti corteggiati da Pechino nella sua stretta sui dazi con Washington, il Giappone si distingue. È un caso peculiare non solo per il suo fermo impegno nell’alleanza con gli Stati Uniti, ma anche per la sua storia complicata e travagliata con il vicino asiatico.

Sebbene il Giappone non intenda rinunciare alla sua alleanza con gli Stati Uniti, fulcro della diplomazia e delle politiche di sicurezza del paese asiatico, “è anche vero che i dazi e l’incertezza che Trump ha creato per il Giappone stanno davvero sconvolgendo le cose a Tokyo”, riporta AP.

Il mese scorso, il presidente Donald Trump ha annunciato un dazio del 24% sui prodotti giapponesi nell’ambito di un piano ambizioso per imporre dazi su circa 90 paesi. Da allora, la Casa Bianca ha sospeso i dazi, ma ha imposto un dazio di base del 10% su tutti i paesi tranne la Cina, concedendo tempo per i negoziati. Tuttavia, l’imposta del 25% di Trump sulle esportazioni di alluminio, acciaio e automobili è entrata in vigore per il Giappone.

Le mosse tariffarie, così come il programma “America First” di Trump, hanno sollevato dubbi tra i giapponesi sul fatto che gli Stati Uniti siano ancora un alleato affidabile, mentre la Cina sta raccogliendo sostegno dai paesi minacciati dai dazi, incluso il Giappone.

Nella visita a Pechino, si è fatto cenno alla disponibilità di Pechino “a intraprendere diverse forme di dialogo e scambio”. Pechino non ha revocato il divieto sulle importazioni di prodotti ittici dal Giappone, come speravano i delegati giapponesi, ma ha espresso segnali positivi nella sua valutazione della sicurezza degli scarichi di acque reflue radioattive trattate dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Pechino ha vietato i prodotti ittici giapponesi nel 2023, citando tali preoccupazioni.

I rapporti tra Tokyo e Pechino sono da tempo difficili. Negli ultimi anni, le due parti si sono scontrate non solo per il divieto sui prodotti ittici, ma anche per le controversie territoriali sulle isole Senkaku, o Diaoyu, nel Mar Cinese Orientale, la crescente assertività militare di Pechino e la violenza contro i cittadini giapponesi in Cina, una questione complicata dalla travagliata storia dei due Paesi.

I legami più stretti di Tokyo con Washington durante la presidenza di Joe Biden hanno irritato anche Pechino, che li ha visti come parte della strategia statunitense per contenere la Cina e ha esortato Tokyo ad “affrontare la questione con onestà e riflettere sulla storia dell’aggressione”.

Ishiba, eletto Primo Ministro giapponese a ottobre, ha una visione più neutrale sulla storia bellica del suo Paese rispetto al defunto primo Ministro Shinzo Abe e ai suoi due successori. Settimane dopo l’insediamento, Ishiba ha avuto colloqui con Xi a margine di un incontro con i leader dell’area.

Gli studiosi cinesi, tuttavia, considerano i recenti impegni di Tokyo con Pechino come una mossa pragmatica per proteggersi dal protezionismo statunitense e non una strategia a lungo termine per la stabilità con la Cina.

Le probabilità che il Giappone entri nell’orbita cinese sono basse. Sebbene il Giappone possa accogliere con favore il tono più amichevole di Pechino, sta cercando di stabilizzare le relazioni tra Giappone e Stati Uniti nell’ambito dell’agenda “America First” di Trump e spera di risolvere la controversia tariffaria senza confrontarsi con Washington, con l’obiettivo di impedire a Pechino di sfruttare eventuali ricadute nelle relazioni tra Giappone e Stati Uniti.

Il Giappone è stato tra i primi paesi a intavolare colloqui tariffari con Washington. Durante il primo round a metà aprile, Trump si è inserito nelle discussioni, a dimostrazione dell’elevata posta in gioco per gli Stati Uniti nel raggiungere un accordo con il Giappone. Secondo quanto riferito, l’amministrazione Trump ha spinto il Giappone ad acquistare più auto prodotte negli Stati Uniti e ad aprire il suo mercato a carne bovina, riso e patate statunitensi.

Mentre Cina e Giappone stanno lavorando per ricucire i rapporti, i due Paesi sono in competizione anche nella regione del Sud-est asiatico, dove Trump ha minacciato dazi elevati. La regione è profondamente integrata nella catena di approvvigionamento cinese, ma è sotto pressione da parte dell’Occidente affinché diversifichi e riduca la sua dipendenza dalla Cina. Con una popolazione più giovane e in crescita rispetto all’Asia orientale, la regione è considerata un importante centro di crescita.

Il Giappone, in qualità di principale donatore di aiuti allo sviluppo nel dopoguerra, ha gradualmente riacquistato fiducia nella regione, che era stata anche segnata dal passato giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ishiba è tornato da poco dal Vietnam e dalle Filippine dopo aver concordato con i rispettivi leader di rafforzare ulteriormente i legami economici e di sicurezza. Poche settimane prima, Xi era stato in Vietnam, Malesia e Cambogia, sottolineando anch’esso il libero scambio e cercando catene di approvvigionamento più forti.

Maddalena Ingrao

