GIAPPONE. Tokyo ristruttura il Comando Supremo e si prepara alla guerra

Il Giappone sta per istituire un nuovo sistema di comando congiunto e una nuova posizione di ufficiale comandante in modo che le sue tre unità della Forza di autodifesa possano coordinarsi meglio tra loro e con le forze armate statunitensi in caso di emergenza.

Secondo Nikkei, la ristrutturazione potrebbe avvenire già nel 2024, mentre il Giappone rimane vigile in caso di crisi nello Stretto di Taiwan.

Il nuovo ufficiale comandante supervisionerà le operazioni delle Forze di autodifesa terrestri, marittime e aeree del Giappone e comunicherà strettamente con la sua controparte statunitense.

Per creare il nuovo sistema e la nuova posizione, il governo deve prima emendare la legge sulle forze di autodifesa. La politica sarà chiaramente enunciata in tre documenti relativi alla sicurezza che saranno rivisti alla fine di quest’anno.

Una volta apportate le modifiche, il Giappone intende istituire un sistema di risposta rapida entro il 2027, anno in cui alcuni esperti temono che la Cina possa invadere Taiwan.

Attualmente, l’Ufficio di Stato Maggiore Congiunto dell’SDF comanda tutte e tre le forze ed è supervisionato dal capo di Stato Maggiore, l’unica persona incaricata di comunicare con il primo Ministro e le forze armate statunitensi. Ma il capo di stato maggiore ha ulteriori compiti, soprattutto per quanto riguarda l’esecuzione degli ordini, compiti che spesso monopolizzano il tempo che dovrebbe essere dedicato ai briefing e ai consigli del primo Ministro e del ministro della Difesa.

Questa riorganizzazione intende alleggerire il carico di lavoro del Capo di Stato Maggiore creando una nuova posizione di comando sotto di lui, con un ufficiale che supervisionerà le operazioni di tutte e tre le forze. L’ufficiale coordinerà anche gli spostamenti tra l’SDF e le forze statunitensi in caso di emergenza.

All’indomani del terremoto dell’11 marzo 2011, dello tsunami e della fusione nel nord-est del Giappone, è apparso chiaro che il capo di stato maggiore non poteva dedicare tempo sufficiente a comandare efficacemente le forze nazionali impegnate in una missione di soccorso. Questo perché il capo di stato maggiore era impegnato a riferire all’Ufficio di Gabinetto e a comunicare con le forze armate statunitensi.

Se si verifica una crisi nello Stretto di Taiwan, saranno prese molte decisioni politiche riguardo alla SDF. Il Capo di Stato Maggiore dovrebbe concentrarsi principalmente sul sostegno al primo Ministro e al ministro della Difesa.

La consapevolezza della necessità di un nuovo sistema sta crescendo da tempo. Il nuovo sistema prevede un ufficiale di comando integrato con l’autorità di comandare le forze sotto il Capo di Stato Maggiore. Questo ufficiale riferirà direttamente al ministro della Difesa. Il comandante del Comando indo-pacifico degli Stati Uniti sarà probabilmente la sua controparte statunitense.

Gli Stati Uniti si stanno concentrando sulla “deterrenza integrata” per proteggere l’Asia, un riferimento alla cooperazione con Giappone, Corea del Sud e altri alleati. Il Giappone e gli Stati Uniti non hanno un Comando delle Forze Combinate come quello degli Stati Uniti con la Corea del Sud, ma il Giappone vede una crescente necessità di rafforzare la sua cooperazione con le forze armate statunitensi ora che il terreno sotto la sicurezza dell’Asia orientale è ondulato.

Antonio Albanese