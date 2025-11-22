GIAPPONE. Tokyo riapre le centrali nucleari chiuse dopo Fukushima 

Il 21 novembre, il governatore della Prefettura giapponese di Nigata ha dato il via libera al riavvio parziale della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo, mentre il Giappone cerca di rilanciare il suo settore nucleare e ridurre le importazioni di combustibili fossili.

L’approvazione del Governatore Hideyo Hanazumi rimuoverà l’ultimo grande ostacolo per il gestore dell’impianto, la Tokyo Electric Power Co per procedere con i piani per il riavvio di uno o due dei più grandi reattori di Kashiwazaki-Kariwa, riporta Reuters.

Considerando che la domanda di elettricità è destinata a crescere a causa dell’espansione del settore dei data center e dei semiconduttori, “sarebbe difficile fermare qualcosa che ha superato gli standard normativi del Paese senza una ragione razionale”, ha dichiarato Hanazumi in un briefing.

Hanazumi ha affermato che avrebbe dovuto ottenere il voto di fiducia dell’assemblea prefettizia sulla sua decisione durante la sessione ordinaria che inizierà il 2 dicembre. Le preoccupazioni dei residenti locali, i continui sforzi per la sicurezza e la risposta alle emergenze rimanevano tra le questioni chiave da affrontare, ha affermato.

Ryosei Akazawa, ministro dell’Industria giapponese, ha affermato che l’approvazione, una volta approvata dall’assemblea, avrebbe riguardato i reattori n. 6 e n. 7, i due più grandi dell’impianto. La sola unità n. 6 potrebbe migliorare del 2% la situazione di domanda e offerta nell’area di Tokyo, ad alto consumo energetico, ha affermato.

Insieme, i due reattori producono 2.710 megawatt di elettricità, ovvero circa un terzo della capacità totale di Kashiwazaki-Kariwa, pari a 8.212 MW.

La TEPCO ha dichiarato di voler smantellare alcune delle altre cinque unità dell’impianto. A ottobre, la TEPCO ha completato i controlli al reattore n. 6 dopo il caricamento del combustibile, dichiarando all’epoca di aver confermato il corretto funzionamento dei principali sistemi necessari per l’avvio del reattore.

Un riavvio sarebbe il primo per la TEPCO da quando lo tsunami del marzo 2011 distrusse la centrale di Fukushima Daiichi. Sarebbe anche una svolta per il Giappone, che dopo il disastro aveva chiuso tutti i 54 reattori nucleari in funzione all’epoca, diventando fortemente dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, vulnerabili a shock produttivi e interruzioni dell’approvvigionamento.

I residenti di Niigata rimangono divisi tra coloro che sostengono il riavvio e coloro che lo contrastano, ha affermato Hanazumi, aggiungendo che fornire informazioni accurate sulle misure di sicurezza dovrebbe contribuire a sensibilizzare gli abitanti della zona.

Il Primo Ministro Sanae Takaichi ha dichiarato di sostenere ulteriori rilanci nucleari per rafforzare la sicurezza energetica e affrontare il costo dell’energia importata, che rappresenta dal 60% al 70% della produzione di elettricità del Giappone.

Lo scorso anno, il Giappone ha speso 10,7 trilioni di yen in importazioni di gas naturale liquefatto e carbone, un decimo dei suoi costi totali di importazione.

“La ripartenza… è estremamente importante dal punto di vista della riduzione… dei prezzi dell’elettricità e della garanzia di fonti energetiche decarbonizzate”, ha dichiarato venerdì il Segretario Capo di Gabinetto Minoru Kihara.

Dei 54 reattori in funzione prima di Fukushima, il Giappone ne ha riavviati 14 dei 33 ancora operativi.

Le importazioni di GNL da parte del Giappone, il secondo acquirente mondiale dopo la Cina, diminuiranno di 4 milioni di tonnellate, attestandosi a 62 milioni di tonnellate, per il prossimo anno, grazie alla maggiore disponibilità di energia nucleare e all’entrata in funzione dell’Unità n. 6 all’inizio del 2026.

A luglio, Kansai Electric Power il principale operatore di energia nucleare giapponese, ha dichiarato che avrebbe avviato le indagini per valutare la costruzione di un reattore nel Giappone occidentale, che sarebbe la prima nuova unità dopo il disastro di Fukushima.

La TEPCO, ad oggi, continua a pagare i risarcimenti per il disastro di Fukushima Daiichi, il peggior incidente nucleare al mondo dai tempi di Chernobyl del 1986.

Maddalena Ingroia

