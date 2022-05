GIAPPONE. Tokyo punta sull’export bellico in chiave anticinese

Il governo giapponese intende autorizzare l’esportazione di jet da combattimento, missili e altre armi verso 12 Paesi, tra cui l’India, l’Australia e alcune nazioni europee e del sud-est asiatico.

Secondo Nikkei, i cambiamenti normativi per consentire le esportazioni potrebbero arrivare entro marzo 2023. Il governo mira a rafforzare la deterrenza contro la Cina cooperando con i Paesi che hanno firmato accordi di sicurezza individuali con Tokyo. Questi Paesi includono Vietnam, Thailandia, Indonesia, Malesia, Filippine, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Italia.

Nel 2014, il Giappone ha stabilito un principio relativo ai trasferimenti di attrezzature di difesa e ha alleggerito le norme che ne vietavano l’esportazione. Tuttavia, continua a vietare le esportazioni di armi letali. Il principio stabilisce che le esportazioni verso i Paesi che non sviluppano armi congiuntamente con il Giappone sono limitate alle attrezzature per missioni di soccorso, trasporto, allarme, sorveglianza e sminamento.

Tuttavia, l’alleggerimento normativo sarà incluso nella politica di gestione e riforma economica e fiscale del governo, che sarà finalizzata a giugno 2022. I principi saranno rivisti dopo la formulazione della Strategia di sicurezza nazionale, prevista per la fine di quest’anno. Il Giappone sta pianificando lo sviluppo di nuovi jet da combattimento e missili antiaerei a medio raggio con gli Stati Uniti e il Regno Unito.

I clienti esportatori consentiranno ai produttori giapponesi di ridurre i costi di produzione. Ciò ridurrà anche i costi di approvvigionamento del governo giapponese e alleggerirà il suo onere finanziario. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio, il contesto di sicurezza dell’Asia è diventato sempre più difficile. Il governo di Tokyo spera che la diffusione di attrezzature di produzione giapponese nei Paesi vicini approfondisca la cooperazione in materia di sicurezza con i Paesi che condividono gli stessi principi.

Come il Giappone, anche l’Australia, l’India e alcune nazioni del sud-est asiatico temono l’espansione militare della Cina. Il Giappone intende rafforzare i legami con questi Paesi offrendo loro armi che consentano loro di assumere una postura difensiva più forte. Dopo aver rivisto le politiche in materia, il Giappone punta a esportare caccia e nuovi missili intercettori lanciati dal mare. I Paesi del sud-est asiatico sono disposti ad acquistare caccia a basso prezzo e anche gli Stati Uniti e l’Europa stanno commercializzando nella regione per evitare la diffusione di caccia di fabbricazione cinese.

Il governo giapponese prevede anche di esportare attrezzature come giubbotti antiproiettile ed elmetti ai Paesi con cui non ha firmato accordi di sicurezza individuali. Tokyo ha già fornito questi articoli all’Ucraina.

Tokyo ha esportato un radar di segnalazione e controllo nelle Filippine, nell’ambito dell’unico contratto di esportazione per la difesa stipulato dal 2014, quando il governo ha alleggerito le norme che vietavano tali vendite.

Senza misure che promuovano le esportazioni, l’industria della difesa giapponese, in fase di contrazione, potrebbe avere difficoltà a procurarsi i componenti per gli armamenti. Rimane comunque il timore che le attrezzature militari prodotte in Giappone possano essere utilizzate in conflitti internazionali. Il governo intende inquadrare il piano di esportazione spiegando che è coerente con la Costituzione e le leggi in materia.

Lucia Giannini