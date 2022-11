GIAPPONE. Tokyo nuovo attore delle armi ipersoniche

Il Giappone sta valutando se schierare missili ipersonici entro il 2030, una potenziale risposta ai recenti progressi tecnologici missilistici e alle azioni e ai comportamenti sempre più provocatori di Cina e Corea del Nord. La proposta, se realizzata, rafforzerebbe le capacità di contrattacco del Giappone e aumenterebbe il suo arsenale missilistico a lungo raggio fino a includere missili ipersonici.

Stando a Nikkei questo piano in tre fasi dovrebbe riflettersi nell’imminente e attesissima nuova strategia di sicurezza nazionale del Giappone. Il primo passo sarebbe l’acquisizione di Tomahawk e di altri missili già testati in battaglia dagli Stati Uniti, che possono essere trasferiti rapidamente con l’approvazione di Washington.

In questa fase, il Giappone prevede di modificare i lanciatori verticali per i missili intercettori a bordo dei suoi cacciatorpediniere dotati di Aegis per trasportare i missili da crociera Tomahawk, che hanno una gittata di 1.250 chilometri e possono mettere a portata di tiro la penisola coreana e le località cinesi vicine, a seconda della posizione di lancio, ha riferito il mese scorso lo Yomiuri Shimbun.

La seconda fase del piano prevede l’aggiornamento del missile antinave indigeno Type 12, anche estendendone la gittata da 200 a 1.000 chilometri.

Il Giappone prevede di schierare 1.000 di questi missili aggiornati entro il 2024, potenziando così le loro capacità di attacco al suolo e consentendo il lancio da navi, jet da combattimento e lanciamissili dalle isole sud-occidentali e da Kyushu, ha riportato Asia Times in agosto.

Il terzo e ultimo passo sarebbe l’introduzione di armi ipersoniche entro il 2030. I missili ipersonici sono molto più difficili da intercettare rispetto ai missili subsonici Tomahawk e Type 12, aumentando così il loro valore deterrente.

Il Giappone ha già testato un motore scramjet autoprodotto, un componente fondamentale per le armi ipersoniche. Uno scramjet è un motore a soffio d’aria in cui il movimento in avanti dell’aereo o del missile comprime l’aria aspirata, con un flusso d’aria nella camera di combustione che rimane sempre supersonico.

Lo scorso luglio, il Giappone ha lanciato un razzo di prova dotato di un motore scramjet che ha raggiunto Mach 5,5 durante la discesa, come riportato dal Japan Times. Il Ministero della Difesa giapponese sta valutando di avviare lo sviluppo di armi ipersoniche con questa tecnologia il prossimo anno.

Nel marzo 2020, il Giappone ha rivelato due concetti di armi ipersoniche, ovvero il missile da crociera ipersonico e il proiettile planante ad alta velocità.

Il comportamento sempre più aggressivo della Cina nei confronti di Taiwan, la minaccia della Corea del Nord di testare un’arma nucleare e i test missilistici provocatori di entrambi i Paesi sembrano spingere il Giappone a potenziare il proprio arsenale missilistico in risposta.

La raffica di test missilistici della Cina all’indomani della controversa visita a Taiwan del presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha fatto scattare un campanello d’allarme nell’establishment della difesa giapponese e ha fornito ulteriori motivazioni per aumentare la spesa per la difesa.

Cinque missili cinesi sono atterrati nella zona economica esclusiva del Giappone durante i test, inviando al Giappone il messaggio che la presenza militare americana nei suoi territori lo rende un potenziale obiettivo in qualsiasi scenario di invasione di Taiwan.

La Cina ha anche lanciato il suo missile ipersonico DF-17 durante i test, come ha riferito all’epoca Global Times.

Antonio Albanese