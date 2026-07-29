GIAPPONE. Tokyo incrementa le difese dopo le esercitazioni sino russe nella sua ZEE

Le forze armate cinese e russa stanno collaborando per intensificare le esercitazioni intorno al Giappone. Il Giappone si sta impegnando per potenziare le proprie capacità di allerta e sorveglianza.

Quattro navi militari delle marine cinese e russa hanno navigato all’interno della zona economica esclusiva (ZEE) giapponese vicino all’isola di Okinotorishima, a Tokyo, e un cacciatorpediniere lanciamissili cinese ha condotto un’esercitazione a fuoco vivo. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa giapponese, The Yomiuri Shimbun.

Le quattro navi hanno navigato vicino al Giappone per circa 10 giorni, conducendo esercitazioni pratiche per simulare attacchi da parte di sottomarini e missili. Sebbene le attività militari all’interno della ZEE di un altro Paese non siano illegali secondo il diritto internazionale, è evidente che l’intento fosse quello di intimidire il Giappone.

La Cina ha informato le navi vicine della durata e del luogo delle esercitazioni via radio poco prima del loro inizio. Pur avendo il Giappone espresso le proprie preoccupazioni alla Cina attraverso i canali diplomatici, l’affermazione del Ministero degli Esteri cinese secondo cui Okinotorishima “è uno scoglio piuttosto che un’isola, e quindi non idonea a rivendicare la ZEE” è da Tokyo ritenuta inaccettabile.

Si ritiene che intorno a Okinotorishima siano presenti risorse minerarie. È stato quindi naturale che il Capo di Gabinetto giapponese Minoru Kihara abbia affermato che il Giappone esercita un controllo effettivo su Okinotorishima fin da prima della Seconda Guerra Mondiale e che il governo giapponese ritiene che “il suo status di isola sia ormai saldamente consolidato”.

Il Ministro della Difesa Shinjiro Koizumi, in visita in Gran Bretagna in quel periodo, ha immediatamente comunicato questa informazione ai suoi omologhi di Gran Bretagna, Italia e Canada. “La capacità delle Forze di Autodifesa di monitorare la vasta regione del Pacifico occidentale non può essere attualmente definita sufficiente”, afferma il quotidiano nipponico. “È urgente procedere con l’installazione di nuovi sistemi radar e il dispiegamento di droni su isole remote per eliminare i punti ciechi che impediscono di rilevare completamente i movimenti delle forze militari cinesi e di altre potenze”, prosegue poi.

Negli ultimi anni, si sono moltiplicate le conferme di attività congiunte tra le forze armate cinesi e russe nelle vicinanze del Giappone. Dal 2021 sono state confermate sette volte le manovre congiunte di navigazione tra navi militari, e dal 2019 si sono registrati 11 voli congiunti di bombardieri.

Nel giugno di quest’anno, quattro bombardieri hanno sorvolato la zona tra l’isola di Okinawa e l’isola di Miyako, prima di proseguire il volo congiunto verso il Pacifico al largo della costa di Shikoku. Nel dicembre dello scorso anno, bombardieri di entrambe le forze armate, alcuni dei quali in grado di trasportare missili nucleari, hanno sorvolato l’area di Tokyo.

Si ritiene che la Cina stia cercando di spingere la Russia ad agire in modo concertato per aumentare la pressione sul Giappone, e questa tendenza potrebbe continuare. “Le Forze di Autodifesa giapponesi (SDF) devono rafforzare la propria capacità di deterrenza conducendo ripetute esercitazioni congiunte con le forze armate statunitensi, tra le altre misure”, suggerisce Yomiuri Shimbun.

Luigi Medici

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