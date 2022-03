GIAPPONE. Tokyo esce dall’operazione gasiera con Gazprom. Spazio a Pechino

Il Giappone deve essere pragmatico riguardo al suo approvvigionamento energetico e pensare due volte a lasciare un progetto russo di gas naturale, ha detto domenica scorsa Hiroshige Seko, segretario generale del Lpd della Camera alta e per lungo tempo ministro dell’Economia, del commercio e dell’industria.

In una intervista su Nhk, Seko ha detto che il Giappone ha investito per anni negli sviluppi offshore di petrolio e gas Sakhalin-1 e Sakhalin-2, «anche prima di sapere se ci fosse o meno il gas (…) Se ce ne andiamo ora, ci sono paesi come la Cina che vogliono disperatamente il gas naturale liquefatto. Quei paesi prenderanno il gas a poco prezzo. Dobbiamo essere pragmatici».

Le parole di Seko arrivano dopo che Shell ha detto che uscirà da tutti i progetti di petrolio e gas che coinvolgono Gazprom in risposta all’invasione dell’Ucraina. Questo include Sakhalin-2, che Shell ha portato avanti con le case commerciali giapponesi Mitsui & Co. e Mitsubishi Corp, riporta Nikkei. Shell detiene un interesse del 27,5% in Sakhalin-2, mentre Gazprom possiede il 50%. Mitsui e Mitsubishi controllano rispettivamente il 12,5% e il 10%. Tutti gli occhi sono puntati sul fatto che i gruppi giapponesi seguiranno Shell nel tagliare i loro legami con la Russia.

Mitsui, riporta Nikkei Asia, ha detto che la questione è troppo grande perché una società privata possa decidere da sola, e alla fine la chiamata dovrà venire dal governo. Il Gnl è la più grande importazione del Giappone dalla Russia. Sakhalin-2 può produrre circa 10 milioni di tonnellate di gas all’anno, equivalente a più del 10% delle importazioni annuali del Giappone.

Seko ha notato che l’Europa ha escluso l’energia dalle sue sanzioni alla Russia e che un foglio informativo della Casa Bianca ha anche detto che gli Stati Uniti e i suoi alleati non hanno un interesse strategico a ridurre la fornitura globale di energia.

«Sia l’Europa che gli Stati Uniti hanno adottato un approccio pragmatico», ha detto. «Molte compagnie locali giapponesi di gas si approvvigionano dal progetto Sakhalin e potrebbero affrontare interruzioni di fornitura» se il Giappone se ne andasse, ha poi aggiunto.

La Cina è il più grande consumatore mondiale di Gnl. La vicinanza del progetto Sakhalin lo rende attraente per i paesi dell’Asia orientale, e il Giappone vi ha investito molto per ridurre la dipendenza dal Medio Oriente. Mentre le spedizioni possono richiedere più di due settimane dal Qatar e tre settimane dagli Stati Uniti per raggiungere l’Asia orientale, le metaniere di Sakhalin possono arrivare in pochi giorni.

La scorsa settimana, il consiglio di amministrazione di Shell ha annunciato che la società uscirà dalle sue joint venture con Gazprom e le entità collegate, compresa la sua partecipazione nell’impianto Sakhalin-2 LNG. L’amministratore delegato Ben van Beurden ha detto in una dichiarazione: «La nostra decisione di uscire è una decisione che prendiamo con convinzione. Non possiamo – e non lo faremo – restare a guardare».

Alla fine del 2021, Shell aveva circa 3 miliardi di dollari in attività non correnti in imprese in Russia, ha detto la società in un comunicato stampa. «Ci aspettiamo che la decisione di iniziare il processo di uscita dalle joint venture con Gazprom e le entità collegate avrà un impatto sul valore contabile delle attività di Shell in Russia e porterà a svalutazioni», ha aggiunto.

ExxonMobil, l’operatore del progetto Sakhalin-1 per conto di un consorzio internazionale di società giapponesi, indiane e russe, ha anche annunciato martedì che sta interrompendo le operazioni e lascerà il progetto.

Antonio Albanese