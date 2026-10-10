GIAPPONE. Tokyo condanna le richieste russe di estradizione per il presidente della CPI: Tomoko Akane

Venerdì il Giappone ha duramente criticato la richiesta della Russia di estradare dai Paesi Bassi il presidente della Corte Penale Internazionale (CPI) – di nazionalità giapponese – e altri otto funzionari della Corte, che ha sede nel Paese europeo.

Le richieste di estradizione sono giunte dopo che Mosca ha emesso mandati di cattura per le nove persone in risposta al mandato d’arresto emesso dalla CPI nel 2023 contro il presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. L’anno scorso, il tribunale cittadino di Mosca aveva condannato i nove individui al carcere in contumacia, riporta AP.

Un alto funzionario giapponese ha dichiarato venerdì che Tokyo ha espresso a Mosca la propria protesta riguardo a tali richieste: ”Le misure rivolte a persone legate alla CPI sono ingiuste e inaccettabili”, ha detto ai giornalisti il ​​vice capo segretario di gabinetto Masanao Ozaki. “Rimpiangiamo che la Russia abbia comunque avanzato richieste di estradizione a diversi Paesi”.

Ozaki ha affermato che il Giappone “risponderà in modo appropriato, anche presentando ulteriori proteste”. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che, giovedì, la Procura generale russa ha inoltrato ai Paesi Bassi e ad altre nazioni richieste di estradizione per i nove membri dello staff della CPI, inclusa la presidente Tomoko Akane.

Secondo Tass, Mosca ha accusato la CPI di aver emesso mandati d’arresto contro cittadini russi in violazione dei principi e delle norme fondamentali del diritto internazionale e in assenza di prove.

Le relazioni tra Giappone e Russia sono peggiorate da quando, ad agosto, Putin ha visitato le isole Curili, arcipelago del Pacifico rivendicato dal Giappone. L’Unione Sovietica sottrasse le isole al Giappone negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, dando origine alla disputa che ha impedito ai due Paesi di firmare un trattato di pace per porre formalmente fine alle ostilità. Il Giappone ha inoltre incontrato difficoltà nel bilanciare il proprio sostegno alla CPI con i legami con gli Stati Uniti, Paese che non riconosce la Corte.

La premier giapponese Sanae Takaichi è stata oggetto di critiche in patria, anche in relazione alla gestione dell’equilibrio tra la stretta alleanza con gli USA e il sostegno del Giappone alla Corte, che ha sede nei Paesi Bassi. “Abbiamo sempre sostenuto la CPI e continueremo a farlo”, ha dichiarato Takaichi durante una seduta parlamentare venerdì.

Washington ha accusato la CPI di aver oltrepassato i limiti del proprio mandato e ha imposto sanzioni ad Akane e a circa una dozzina di altri funzionari della Corte, in risposta alle indagini su funzionari israeliani per la guerra nella Striscia di Gaza e a quelle sulla condotta del personale militare statunitense in Afghanistan.

Le misure statunitensi prevedono il congelamento di eventuali beni detenuti sotto la giurisdizione USA dalle persone sanzionate e vietano ai funzionari della Corte e ai loro familiari di entrare negli Stati Uniti.

Tommaso Dal Passo

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