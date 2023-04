GIAPPONE. Tokyo compra petrolio russo sopra i 60 dollari. Tutti lo sapevano

Il Giappone ha acquistato il greggio russo a un prezzo superiore al tetto di 60 dollari al barile fissato dai Paesi del G7 e dall’Australia all’inizio di quest’anno. Alla fine del 2022, quando le sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina stavano entrando in vigore, Tokyo ha chiarito ai suoi alleati occidentali che il Giappone avrebbe dovuto continuare a importare petrolio e Gnl russo per proteggere i suoi interessi nei progetti petroliferi e del gas di Sakhalin, anche se Tokyo ha accettato di aderire al limite di prezzo e di applicare le sanzioni.

Lo scorso novembre, stando a quanto riporta il WSJ, il governo giapponese ha annunciato che il petrolio del progetto russo Sakhalin-2 destinato al Giappone sarà escluso dal price cap, dopo l’approvazione dell’eccezione da parte del Dipartimento del Tesoro statunitense. All’epoca il price cap non era ancora stato stabilito. Tuttavia, è stato riferito che con il 2022 il Giappone si è mantenuto in linea con il divieto del G7 sulle importazioni di greggio russo.

Il tetto massimo di prezzo è stato fissato per ridurre l’ammontare delle entrate che la Russia potrebbe ottenere attraverso le vendite regolari di petrolio e utilizzare per finanziare la guerra in Ucraina. Il divieto consente ai Paesi non appartenenti al G7 di continuare a importare il greggio russo, ma non oltre un prezzo totale di 60 dollari al barile. Inoltre, limita questi Paesi dall’utilizzare compagnie di navigazione, assicurazione e riassicurazione affiliate agli Stati Uniti o ad altre società occidentali per il trasporto del petrolio russo, se pagano più del limite massimo, riporta BneIntelliNews.

Le società giapponesi continuano a detenere quote nei progetti petroliferi e di gas di Sakhalin per garantire le forniture energetiche del dopoguerra. Il Giappone non dispone di risorse proprie di idrocarburi e importa quasi tutta l’energia. Nel 2022, il Giappone avrebbe limitato le importazioni di greggio russo a una media di 35.000 barili al giorno (bpd).

Secondo i dati commerciali ufficiali pubblicati dai media internazionali, nei mesi di gennaio e febbraio di quest’anno il Giappone ha acquistato circa 748.000 barili di petrolio russo, per un valore di circa 6,9 miliardi di yen, pari a 52 milioni di dollari, l’equivalente di poco meno di 70 dollari al barile.

All’inizio di quest’anno, Shunichi Kito, presidente della Petroleum Association of Japan e amministratore delegato del gigante della raffinazione Idemitsu Kosan, ha dichiarato che il Giappone avrebbe importato petrolio da Sakhalin, se necessario, per garantire la fornitura di Gnl. Anche se non è chiaro se questa sia la situazione, è possibile e il Giappone ha già avvertito in precedenza che questo scenario potrebbe verificarsi.

Lo scorso autunno, quando Tokyo ha riconosciuto che i giganti giapponesi dell’energia Mitsui & Co. e Mitsubishi Corp. avrebbero mantenuto la loro quota del 22,5% nel progetto Sakhalin 2 dopo la ristrutturazione della società da parte di Mosca, il Ministero giapponese dell’Economia, del Commercio e dell’Industria ha dichiarato che il petrolio prodotto a Sakhalin-2 avrebbe dovuto essere esportato per mantenere stabili le operazioni.

Se la produzione di petrolio del progetto Sakhalin-2 dovesse raggiungere il punto di riempimento dei serbatoi di stoccaggio, con conseguente arresto della produzione di petrolio e gas, la produzione di Gnl verrebbe interrotta e le spedizioni di Gnl in Giappone terminate. In tal caso, il Giappone acquisterebbe il greggio di Sakhalin per mantenere in funzione i treni Gnl, garantendo la continuità della fornitura di gas.

All’epoca Kito aveva dichiarato che non c’erano richieste formali alla sua azienda per il greggio proveniente da Sakhalin, ma che la sua società avrebbe probabilmente agito “in caso di necessità di garantire una fornitura stabile di Gnl”, aggiungendo che il greggio russo sarebbe stato considerato un’eccezione a causa del limite di prezzo.

Secondo il Ministero nipponico, il Gnl di Sakhalin-2 copre circa il 9% delle importazioni totali di Gnl del Giappone e rappresenta il 3% della produzione di energia elettrica del Paese. L’impianto russo produce circa 9,6 milioni di tonnellate all’anno (tpy), di cui circa la metà è destinata al Giappone, l’equivalente di circa il 9% delle importazioni giapponesi di Gnl.

Prima della guerra in Ucraina, il Giappone, così come la Corea del Sud, era un cliente abituale del greggio Sakhalin Blend.

Gli investitori giapponesi, tra cui Itochu e Marubeni, sono associati al consorzio Sakhalin Oil and Gas Development, che detiene quote del progetto Sakhalin-1 con una partecipazione del 30%. Il Giappone considera Sakhalin-1 come una preziosa fonte di petrolio non proveniente dal Medio Oriente. Poiché le importazioni di greggio russo sono diminuite nel corso del 2022, gli importatori giapponesi si sono rivolti al Medio Oriente, da dove solitamente proviene almeno il 90% delle importazioni di greggio del Paese. Nel 2022, questa percentuale è aumentata.

Nel frattempo, il 1° aprile il Giappone ha annunciato che non ripristinerà lo status di partner commerciale della Russia come “nazione più favorita” per un altro anno. Tokyo ha ritirato la designazione l’anno scorso in seguito all’inizio della guerra in Ucraina. Lo status conferisce alla Russia vantaggi quali tariffe ridotte e poche barriere commerciali, ma ora è stato prorogato fino all’aprile 2024. Tuttavia, il Gnl e il petrolio non sono interessati perché non sono soggetti a tariffe.

Antonio Albanese