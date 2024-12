GIAPPONE. Tokyo aumenta le tasse per finanziare la Difesa

Il Giappone si sta preparando ad aumentare le tasse già da aprile 2026 per finanziare il raddoppio del bilancio della difesa al 2% del PIL. Questa mossa arriva mentre la nazione cerca di rafforzare le sue capacità militari in mezzo alle crescenti tensioni regionali.

Stando a Kyodo News, il governo intende aumentare le entrate attraverso una combinazione di imposte sulle società, sul reddito e sul tabacco. Mentre i dettagli specifici degli aumenti delle tasse sono ancora in fase di definizione, il piano iniziale prevede un aumento graduale delle imposte sulle società e sul tabacco a partire da aprile 2026. Inoltre, una nuova imposta legata al reddito è in fase di valutazione per l’attuazione a gennaio 2027.

L’aumento della spesa per la difesa, stimata in 43 trilioni di yen, pari a 280 miliardi di dollari, nei prossimi cinque anni, mira a migliorare le capacità militari del Giappone e rafforzare la sua alleanza con gli Stati Uniti. Tuttavia, questa spesa significativa necessita di entrate aggiuntive per evitare di far lievitare il debito nazionale. Per mitigare l’impatto dell’aumento delle tasse sulle famiglie, il governo sta anche valutando di aumentare la soglia di reddito esentasse. Questa misura mira a fornire un po’ di sollievo ai contribuenti, in particolare a quelli a basso reddito.

Il Partito Liberal Democratico al governo e il suo partner di coalizione, Komeito, dovrebbero finalizzare i dettagli del piano di riforma fiscale nei prossimi mesi. Il sostegno del Partito Democratico per il Popolo all’opposizione sarà fondamentale per approvare le leggi necessarie.

Tuttavia, con l’incremento della presenza cinese così sfacciato negli ultimi mesi, in particolare nella regione dello Stretto di Taiwan, non ci si aspetta che questo sia un problema importante. Gli aumenti delle tasse proposti e l’aumento della spesa per la difesa sottolineano l’evoluzione della posizione di sicurezza del Giappone e il suo impegno a rafforzare le sue capacità militari. Mentre il panorama geopolitico cambia nell’Asia orientale, il Giappone sta adottando misure per garantire la propria sicurezza nazionale e proteggere i propri interessi e quelli dei suoi alleati nella regione.

