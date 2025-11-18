GIAPPONE. Tokyo abbandona l’ambiguità strategica verso Taiwan e Pechino insorge. Ecco i punti chiave 

Quando la neo primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha incontrato per la prima volta il Presidente cinese Xi Jinping, ha affermato di voler perseguire una relazione “reciprocamente vantaggiosa” e di voler “approfondire i loro legami personali”.

”Poiché Giappone e Cina sono partner importanti, lo sviluppo a lungo termine, stabile e sano dei legami bilaterali è in linea con le aspettative comuni di entrambi i nostri popoli e della comunità internazionale”, ha affermato Xi, riporta Time.

Due settimane dopo, i due Paesi stanno alimentando una disputa diplomatica spinosa su Taiwan.

Nel suo intervento parlamentare del 7 novembre, Takaichi è sembrata discostarsi dalla politica giapponese di “ambiguità strategica” nei confronti di Taiwan, suggerendo che un attacco a Taiwan potrebbe rappresentare una “situazione di minaccia alla sopravvivenza” che consentirebbe al Giappone di esercitare un’autodifesa collettiva.

Le sue dichiarazioni hanno suscitato l’ira della Cina. Di fronte alle critiche e agli avvertimenti di Pechino, Takaichi si è rifiutata di ritrattare le sue dichiarazioni, pur sottolineando che erano “ipotetiche” e che si sarebbe astenuta dal fare commenti simili in futuro.

La Cina ha ora deciso di sfruttare la leva del turismo per aumentare la pressione sul Giappone: l’ambasciata cinese in Giappone ha emesso un avviso di viaggio per il Giappone ai suoi cittadini, in seguito al quale tre compagnie aeree cinesi – Air China, China Southern e China Eastern – hanno offerto ai passeggeri rimborsi completi o cambi di itinerario gratuiti per il Giappone fino alla fine dell’anno: “Il Ministero della Cultura e del Turismo ricorda solennemente ai turisti cinesi di evitare di recarsi in Giappone nel prossimo futuro”.

Secondo i dati del Japan Tourism Statistics, quasi 7,5 milioni di persone provenienti dalla Cina continentale hanno visitato il Giappone nei primi nove mesi di quest’anno, pari a quasi un quarto di tutti i turisti stranieri.

L’avviso di viaggio di Pechino ha anche evidenziato un aumento di sentimenti e incidenti xenofobi in Giappone quest’anno, inclusi attacchi contro cittadini cinesi.

Il confronto rischia di sconvolgere le relazioni già tese tra Giappone e Cina. La premier giapponese ha sostenuto un rafforzamento militare giapponese per contrastare quello cinese, soprattutto nel contesto di una disputa in corso tra i due Paesi sul territorio conteso nel Mar Cinese Orientale.

Il Giappone non ha legami diplomatici ufficiali con Taiwan e non riconosce ufficialmente Taiwan come Stato. Invece, come gli Stati Uniti, mantiene una politica di relazioni non ufficiali e di tipo operativo con Taiwan e ha ribadito la sua posizione a favore di una risoluzione pacifica della situazione Cina-Taiwan.

Takaichi si è allontanata dall'”ambiguità strategica” nipponica proponendo una visione più chiara e decisa sulla situazione Cina-Taiwan dai tempi del mentore di Takaichi, il defunto ex Primo Ministro Shinzo Abe.

Se il Giappone debba o meno intervenire in difesa di Taiwan in caso di attacco da parte della Cina, in nome dell’autodifesa collettiva, è una questione che ha diviso l’opinione pubblica giapponese. Un sondaggio dell’agenzia di stampa Kyodo ha rilevato che il 48,8% degli intervistati era favorevole a tale intervento, mentre il 44,2% era contrario. Allo stesso tempo, il 60,4% degli intervistati sosteneva il piano di Takaichi di aumentare la spesa per la difesa giapponese.

Le dichiarazioni di Takaichi hanno provocato una reazione feroce da parte della Cina. Il viceministro degli Esteri cinese Sun Weidong ha convocato l’ambasciatore giapponese a Pechino per rispondere alle dichiarazioni, segnando la prima volta che Pechino convoca un ambasciatore giapponese in oltre due anni.

Allo stesso tempo, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha espresso preoccupazione per l’apparente ambiguità del Giappone sui suoi principi non nucleari, definendo l’apertura del Giappone al possesso di sottomarini a propulsione nucleare “un cambiamento di politica negativo, che invia un segnale pericoloso alla comunità internazionale”.

La disputa diplomatica sembra aver riacceso le tensioni tra Cina e Giappone, da tempo fragili, dato che molti in Cina non ritengono che il Giappone si sia pentito degli abusi commessi in tempo di guerra, sebbene le relazioni si siano riscaldate quest’anno dopo che la Cina ha recentemente revocato parzialmente il divieto sulle importazioni di prodotti ittici giapponesi.

Il Giappone ha esortato la Cina a moderare la sua risposta, con il Segretario Capo di Gabinetto giapponese Minoru Kihara che ha invitato la Cina ad adottare solo “misure appropriate”, ha riferito Kyodo. “La visione della Cina non è in linea con la comprensione del Giappone. È proprio perché permangono delle differenze che una comunicazione a più livelli tra Giappone e Cina è essenziale”, ha affermato Kihara.

Luigi Medici

